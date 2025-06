Ton in Ton

f Share Tweet KUNST IM TRAKLHAUS / KERAMIKPREIS 26/06/25 Ganz einfach kann es nicht sein für die Jury, eine Preisträgerin oder einen Preisträger zu finden für den nach Arno Lehmann benannten Keramikpreis des Landes Salzburg. Die Vorauswahl heuer – Werke von elf Künstlerinnen und Künstlern heuer – zeigte grundverschiedene künstlerische Ansätze und Absichten. Von Reinhard Kriechbaum Auf Maximilian Bernhard ist schließlich die Wahl gefallen. „Trotz gewisser technischer Grundregeln bietet gerade dieses Material viel Freiraum für einen experimentellen Umgang“, sagt der 1990 in Tirol geborene Künstler. Seine nun in der Galerie Kunst im Traklhaus ausgestellten Objekte erinnern an archäologische Ausgrabungen – so als ob Fundstücke mit Hilfe einer provisorischen Hebevorrichtung gerade nach oben befördert worden seien und nun der genaueren Untersuchung harrten. „Klassischen Arbeitsweisen in der Keramik wie etwa Glasur habe ich mir bisher eher verwehrt um mich mehr bildhauerischen, wie skulptural formbezogenen Fragestellungen widmen zu können“, erklärt Maximilian Bernhard. „Das bleibt nach wie vor meine größte Herausforderung.“ An verwitterte Fundstücke erinnern auch die komplexen Technik-Gebilde von Laurence Sturla. Auch da keine „Beschönigung“ durch Glasur, sondern das Material in Naturoberfläche. Das ist ein denkbar größter Gegensatz etwa zu den pflanzenartigen Gebilden aus glasiertem Ton von Jonathan Mollner, die man sich, etwas größer, gut als Dekoration inmitten eines Kreisverkehrs vorstellen könnte. Linda Luse formt große Blöcke, die wie ein Aushub beim Umstechen im Acker aussehen, das Wurzelwerk scheint deutlich sichtbar. Porzellan und Naturton sind da kombiniert, und Oxidationsbrand tut seine Wirkung. Das ist handwerklich gekonnt. Allemal eignet sich Keramik, wenn es darum geht, Dinge zu verfremden oder gar etwas zu parodieren. Leon Höllhumer wundert sich wohl über inneralpine Bräuche, wenn verkleidete Menschen musizierend und tanzend auf Hausbesuch kommen. In zwei Vicdeos lässt er diese Leute in greller Keramik-Maskierung auftreten. Diese Dinge sind unter den Screens auch ausgestellt. Die Totems von Gregor Fauland zeigen eine von tausenden kleinen Einstichen und gewinnen dadurch die Anmutung gewebter Textilien. T-Shirts mit Reliefs formt Elke Punkt Fleisch und Barbara Schmid zeigt Petrischalen mit Asche-Rückständen oder bildgroße Arbeiten mit Abdrücken von Fossilien. Elf Künstlerinnen und Künstler wurden heuer also ausgewählt als Kandidaten für den Arno-Lehmann-Preis. Die Auszeichnung, die mit 8.000 Euro dotiert ist, ist die einzige fürs Medium Keramik in Österreich. Sie wird deshalb auch österreichweit ausgeschrieben. Gut, dass man sich diesen „Luxus“ noch leistet. Gerade wegen der Einzigartigkeit dieses Kunstpreises würde man sich freilich eine umfänglichere Dokumentation wünschen. Ein Waschzettel mit dürren biographischen Angaben zu den Künstlerinnen und Künstlern ist für die Besucher der Ausstellung eine denkbar dürftige Handreichung. Arno Lehmann Preis für Keramik. Ausstellung bis 5. Juli in der Galerie Kunst im Traklhaus – www.traklhaus.at Bilder: dpk-krie Weiter >