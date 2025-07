SALZBURG MUSEUM / HEIMATWERK

02/07/25 Gehen wir mal davon aus, dass das Salzburger Heimatwerk ohne den Film Sound of Music deutlich weniger Dirndln und Lederhosen an Gäste aus dem angelsächsischen und auch aus dem asiatischen Raum verkaufen würde. Die Ausstellung Dirndl meets Hollywood ist also im Galerie-Kellergewölbe dort goldrichtig aufgehoben.

Von Reinhard Kriechbaum

Nicht nur die Verfilmung des Musicals mit Julie Andrews in der Hauptrolle der Maria Trapp lässt seit sechzig Jahren in mancher Amerikanrerin die Lust nach einem Dirndl aufkommen. Die Trapp Family Singers waren ja auch über Jahre und Jahrzehnte (bis in die 1950er Jahre) auf Konzerttour. Da war auch eine entsprechende Kleidung gefragt, aber die war damals in den USA gar nicht so leicht aufzutreiben. Mit dem Salzburger Heimatwerk fand die 1938 emigrierte singende Familie einen Partner auf Lebenszeit.

„Zwölf Jahre lang haben wir mit größter Mühe und vielem Herumsuchen, hie und da einen Stoff gefunden, der sich zu unserer Tracht halbwegs geeignet hat, aber es war doch nie ganz das Richtige. Da könnt Ihr Euch vorstellen, wie wir uns gefreut haben, als wir im Heimatwerk plötzlich die schönsten Woll- und Seidenbrokate, die herrlichsten alten Seidentücheln und Schürzenmuster, richtige Trachtenkrawatten, Mieder und Westen gefunden haben.“ Das kann man in einem Rundschreiben der Familie Trapp aus dem Jahr 1951 nachlesen. Eine solche Werbung muss man erst mal haben als Trachtenvertrieb.

Schon Dorothy Jeakins (1914 -1955), Kostümbildnerin für The Sound of Music, orientierte sich an Heimatwerk-Trachten. Auch wenn man es im Film mit dem Authentischen so genau nicht nahm - die Kostüme waren österreichischen Trachten von damals detailliert nachempfunden. Selbst Fachleute müssen genau hinschauen, um Abweichungen zu entdecken.

Es gibt aber weitere Salzburg-Bezüge. Während des Ersten Weltkriegs dienten Hans Freiherr Jordis von Lohausen (1894-1984) und Georg Ritter von Trapp (1880-1947) bei der k.u.k. Marine. Jordis und von Trapp waren gemeinsam auf dem U-Boot SM U 5 stationiert. 1947 gründete Hans Jordis das Unternehmen Salzburger Handdrucke (gegr. 1947/1957), das bis heute zu den Zulieferfirmen fürs Heimatwerk gehört.

Und dann gab's vor über dreißig Jahren im Heimatwerk eine Ausstellung The Sound of Painting – Die malenden Trapp Geschwister mit Gemälden der Trapp-Schwestern Agathe, Johanna und Maria. Nun wurde von der Firma Salzburger Handdrucke auf der Grundlage von Zeichnungen der Agathe von Trapp ein Stoffmuster entwickelt. Hier liegt die Szene im Film zugrunde, in der Maria für die Kinder aus alten Vorhängen Spielkleidung näht. Aus dem neu hergestellten Stoff entstanden im Heimatwerk ein Dirndl-Modell und – wie auch im Film – Kleider für Kinder. Als drittes Modell wurde das Kleid von Maria, das sie beim Tanzen des „Landlers“ mit Captain von Trapp trägt, nachgearbeitet. Heimatwerk-Geschäftsführerin Gundi Schirlbauer: „In den neuen Interpretationen der 'Sound of Music-Dirndln' wurden ausschließlich österreichische Stoffe verarbeitet und mit viel Liebe zum Detail in der hauseigenen Schneiderei am Residenzplatz gefertigt. Authentischer geht’s nicht, und man kann die Dirndln nicht nur anschauen, sondern auch kaufen...

Tierwärter- und Jägerhaus sowie die zugehörige Remise beim Schloss Hellbrunn, in unmittelbarer Nähe des Sound of Music Pavillons, werden gerade saniert. Das Salzburg Museum ist ja dann auch für das neue Museum Sound of Music Salzburg zuständig, das 2026 eröffnet werden soll.

Dirndl meets Hollywood. Salzburg Museum-Gastspiel in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Heimatwerk, bis 6. September, zu Geschäftszeiten – www.salzburgmuseum.at; www.salzburgerheimatwerk.at

Bilder: Salzburg Museum / Maurice Rigaud