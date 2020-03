Jubiliert wird frühestens ab Pfingsten

f Share Tweet NACH REDAKTIONSSCHLUSS 20/03/20 Es war eigentlich zu erwarten: Die Salzburger Landesausstellung Großes Welttheater – 100 Jahre Salzburger Festspiele kann nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt (25.4.) beginnen. In Abstimmung mit Stadt und Land Salzburg sowie dem Direktorium der Salzburger Festspiele haben der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung des Salzburg Museum heute entschieden, dass die geplante Ausstellung verschoben wird. Als frühester Startzeitpunkt wird Pfingsten 2020 angegeben. Allerdings soll die geplante Ausstellungsdauer von sechs Monaten beibehalten werden, „sodass nicht nur Individualbesucher, sondern auch Schulklassen im Wintersemester 20/21 die Ausstellung besuchen und die zahlreichen Programmangebote nützen können“. So heißt es in einer Presseaussendung des Salzburg Museums heute Freitag (20.3.) Nachmittag. (Salzburg Museum) Weiter >