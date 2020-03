Gegen Pest und andere Seuchen

KULTUR - VIRTUELL 27/03/20 DrehPunktKultur empfiehlt, auch mal wegzublenden von den Sondersendungen zur unerfreulichen Corona-Lage. Warum nicht Salzburger Kultur online genießen? Zum Nach-Hören und -Schauen oder als Appetitmacher für dann, wenn die Kultur wieder läuft.

Heute legen wir Ihnen ans Herz: die Online-Hintergrundgeschichte Contra Pestem aus dem DomQuartier. Wäre eine Pandämie wie Corona vor ein paarhundert Jahren über das Fürsterzbistum Salzburg hinweggezogen, dann wären vermutlich viele Menschen – jedenfalls jene, die sich's leisten konnten – in die Hofapotheke am Alten Markt geeilt und hätten sich etwas Material vom Horn eines Alpensteinbocks abschaben lassen. Das pulverisierte Steinbockhorn galt als entgiftend. Ein wenig erinnert die gegenwärtige Situation ja schon an damals: Wir wissen nicht, welches Kraut gegen Covid-19 gewachsen sein könnte. Die Aussichten, dass ein wirksames Medikament entwickelt wird, sind freilich heutzutage deutlich höher als damals. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die Kunst- und Wunderkammer des Dommuseums eingerichtet, jetzt Teil des DomQuartiers. Gar nicht wenige Dinge, die man in den alten Vitrinenschränken dort findet, dienten als Heilmittel. Contra Pestem ist ein Text von Reinhard Gratz. Der Leiter des Dommuseums stellt da einige dieser für heilsam, ja wundertätig gehaltenen Dinge vor, an die Menschen im Barock die Hoffnung auf Genesung knüpften. Oder auf deren Hilfe sie hofften, auf dass ansteckende Krankheiten oder Seuchen an ihnen vorbei gingen. In den Wochen, in denen das DomQuartier geschlossen bleiben muss, stellt man Texte online, auf Facebook, Instagram und der Website. Da ist so manch Aufschlussreiches über einzelne Sammlungsstücke oder Sammlungsbereiche zu erfahren. Der Gesundheit diente Steinbockhorn nicht nur als Pulver. Das Bild oben rechts ist ein Becher aus Steinbockhorn. „Sogenannte Rochusbecher aus der Hofapotheke verstärkten die Wirkung des Heiltranks gegen die Pest, der darin verabreicht wurde“, weiß Reinhard Gratz. Und warum Rochusbecher? Der heilige Rochus war neben Sebastian ein ganz wichtiger Patron gegen die Pest. Und das Bild unten zeigt einen Pestsegen, ebenfalls aus Steinbockhorn. (dpk-krie) Die Hintergrundgeschichten aus dem DomQuartier Salzburg - www.domquartier.at Bilder: DomQuartier Zum Text Contra Pestem von Reinhard Gratz Zum Kommentar Urbi et orbi Weiter >