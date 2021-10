Ins Exil gezwungen, deportiert oder ermordet

HINTERGRUND / MUSEUM DER VERLORENEN GENERATION 27/10/21 Kürzlich wurde eine Salzburger Sammlung mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichnet, das – wiewohl mitten in der Altstadt gelegen – ein wenig beachtetes Dasein fristet: das Museum der verlorenen Generation. Für vier weitere Salzburger Museen wurde das Museumsgütesiegel verlängert. Von Reinhard Kriechbaum Derzeit ist im Museum der verlorenen Generation die Sonderschau Apropos Frauen zu sehen (bis Jänner 2022). Hinter jedem dieser Bilder verbergen sich durch die politischen Zeitläufte bedingte Karriereknicks und oft noch ärgere Schicksale, Exil, Deportation oder Ermordung im KZ. In einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs war Frauen die Ausbildung in der Akademie verwehrt, weshalb sie ihre Ausbildung in privaten Malschulen erhielten. Mit den 1920er und frühen 1930er Jahre schien für sie eine Blütezeit mit neuen Ausstellungsmöglichkeiten, Reisen, Selbstbestimmung und Modernität angebrochen zu sein. Kurz darauf wurde ihnen durch die Nationalsozialisten die Berufsausübung verwehrt. Das ist also ein klassisches Thema fürs Museum der verlorenen Generation. Der Privatsammler Heinz Böhme hat sich Künstlern und Künstlerinnen verschrieben, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus dem öffentlichen Bewusstsein gedrängt wurden – und bis heute unbekannt blieben. Deshalb also „verlorene Generation". Mit akribischer Recherche hat Böhme (im Hauptberuf war er Internist) über Jahrzehnte hat Biographien dieser aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwundenen Künstlergeneration durchforstet. „Ich habe Lebensläufe gesucht – und mit den Lebensläufen die Bilder", so sagte er anlässlich der Eröffnung des Privatmuseums in der Sigmund-Haffner-Gasse, im ersten Stock über dem Zipfer-Bierhaus, wo früher die Galerie 5020 ihr Domizil hatte. Seit 2017 gibt es das Museum. Die Künstler, alle zwischen 1880 und 1910 geboren, haben gemeinsam, dass sie in der Zeit vor dem Nationalsozialismus bereits eine gewisse Bekanntheit und Beachtung erlangt hatten. An zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland hatten sie bereits teilgenommen. Sie kamen aus allen Winkeln der Weimarer Republik sowie der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Sie wurden von der Geschichte gleich zweimal überrollt. Ins Weltbild des Nationalsozialismus passten sie wegen ihrer politischen Gesinnung, ihrer Herkunft, ihrer Religion oder wegen ihrer „expressionistischen" Ausdrucksweise nicht. Ihre Werke wurden von den Nationalsozialisten aus den Kunstausstellungen und Museen entfernt, zerstört, verfemt, angeprangert, gleichzeitig als „entartet" zur Schau gestellt oder auch ins Ausland verkauft. Mit etwas Glück wurden die Bilder im Verborgenen aufbewahrt. Darauf hat sich Heinz Böhme spezialisiert. Sein Museum der verlorenen Generation gehört also nun zu jenen 34 Museen, die das Museumsgütesiegel tragen. Damit werde „eine außergewöhnliche Institution" geehrt: „Sie fokussiert sich mit der Sammlung Böhme auf Künstlerinnen und Künstler, die während des menschenverachtenden Regimes der Nationalsozialisten verfolgt wurden", heißt es in der Jury-Begründung. Das Museum Kunst der Verlorenen Generation hat auf Schwierigkeiten eines regulären Besuchs während der Corona-Pandemie reagiert und an der Entwicklung seines Online-Angebotes, mit Unterstützung des Landes, gearbeitet. So wurde die Webseite aktualisiert und neu programmiert. Nun ist dort ein Großteil der rund vierhundert Gemälde umfassenden Sammlung samt Werks- und Künstlerverzeichnis digital abzurufen. Um die Inhalte auch einem internationalen Publikum zugänglich zu machen, wurde die komplette Webseite ins Englische übersetzt. Mit dem Museumsgütesiegel wird vorbildliche Präsentationsarbeit auszeichnet. Das Montanmuseum Altböckstein in Bad Gastein, das Torf-Glas-Ziegel Museum in Bürmoos, das Museum Zinkenbacher Malerkolonie in St. Gilgen am Wolfgangsee und das Seelackenmuseum St. Veit im Pongau dürfen sich über die Verlängerung bis 2026 freuen. Die Sonderausstellung „Apropos Frauen" im Museum der verlorenen generation" ist noch bis Jänner 2022 zu sehen – www.verlorene-generation.com Bilder: Sammlung Böhme