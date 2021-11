MUSEUM DER MODERNE / ELLEN HARVEY

16/11/21 Jüngst abgerissen, schon ein Sehnsuchtsort... Was haben die Rauchmühle und das Café Winkler in Salzburg mit dem Baaltempel von Palmyra in Syrien gemeinsam? Sie existieren nicht mehr – und wurden von Ellen Harvey gemalt. Das MdM Mönchsberg zeigt die faszinierende Schau The Disappointed Tourist.

Von Heidemarie KlabacHer

Wer besichtigt nicht gerne das, was er oder sie schon kennt und in schöner Erinnerung behalten hat? Was, wenn dort plötzlich nur mehr ein Trümmerhaufen oder ein Loch im Boden ist? „Gibt es einen Ort, den Sie – wieder – besuchen möchten, den es aber nicht mehr gibt?“ Das fragt die Künstlerin Ellen Harvey Menschen in aller Welt. Und dann malt sie die genannten Orte mit Öl- und Acrylfarbe auf Holztafeln. The Disappointed Tourist heißt Ellen Harveys erste Einzelausstellung in Österreich. Und so heißt die seit 2019 entstehende Serie verschwundener – zerstörter oder in der Stadtentwicklung „aufgegangener“ – Sehenswürdigkeiten, Stadtteile oder Naturdenkmäler.

In Salzburg zu sehen ist etwa auch die Arbeit Old Café Winkler, dessen Platz ja das Museum der Moderne auf dem Mönchsberg einnimmt: Ein solches Zusammentreffen wird es nicht so leicht auf der Welt noch einmal geben. Auch die Rauchmühle, um die es in Salzburg viel Diskussion gegeben hat und wo jetzt eine brandneue Wohnsiedlung (ohne Kulturzentrum) steht, ist in ihrer Urgestalt wieder zu sehen.

Noch ein Salzburg-Bezug: Angeregt worden sei die Künstlerin zu ihrer Serie auch von den Kosmoramen Hubert Sattlers im Panorama-Museum. Sattler malte seine 130 Gemälde berühmter Sehenswürdigkeiten (die das große Rundbild von Salzburg auf seinen Wanderausstellungen umgaben und in wechselnder Präsentation noch heute umgeben) vor allem für jene seiner Zeitgenossen, die nicht nach Italien, Ägypten oder sonst wohin reisen konnten.

„Im Gegensatz dazu schafft die Künstlerin Ellen Harvey seit 2019 Gemälde von Orten, die zerstört wurden und somit nicht mehr besichtigt werden können“, erklärt Tina Teufel, die Kuratorin der Ausstellung. „In Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten bietet diese Schau eine aktuelle kritische Auseinandersetzung mit der menschlichen Sehnsucht nach dem Anderen, Exotischen und Schönen.“ Es gehe Ellen Harvey um „die Liebe des Menschen zu besonderen Orten, zur Natur und zur Vergangenheit, ohne dabei die ganz konkreten ökologischen und gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Sehnsucht aus dem Blick zu verlieren“. Auch im Rahmen der Ausstellung auf dem Mönchsberg luden und laden Künstlerin und Museum das Publikum ein, über die Website www.disappointedtourist.org weitere zu malende Orte vorzuschlagen.

Anfang November hatte die Künstlerin ein Atelier im MdM und malte in diesem Open Studio in der Ausstellung. Der Baaltempel von Palmyra in Syrien wurde erst vor wenigen Jahren im Krieg zerstört, die Alte Synagoge am Michelsberg in Wiesbaden 1938 von den Nazis. Harvey malt aber auch vom Klimawandel bedrohte Landschaften, wie etwa das Great Barrier Reef vor Australien oder „Orte, die durch technologischen Wandel oder Gentrifizierung verloren gehen“. Dazu zählt etwa der Stadtteil Edmonton Green im Norden Londons. Besonders wichtig sei der Künstlerin die „gleichwertige Behandlung von kulturell bedeutenden Orten und zutiefst persönlichen Lieblingsplätzen, von jüngst Verschwundenem und den großen Verlusten der Geschichte“, so das MdM. Gegenwärtig umfasst der Zyklus The Disappointed Tourist 243 Tafeln.

Ellen Harvey, geboren 1967 in Farnborough in Großbritannien, lebt und arbeitet in New York. Sie ist u.a. Absolventin des Harvard College und der Yale Law Schoo, studierte an der Universität der Künste Berlin und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt ein Smithsonian Artist Research Fellowship. Ellen Harvey schuf in den USA großformatige Kunstwerke für den öffentlichen Raum, etwa für das Miami Beach Convention Center, für Flughäfen in San Francisco oder Philadelphia oder für Regionalbahn- und U-Bahnstationen, wie die Stationen Yankee Stadium und Queens Plaza in New York City.

The Disappointed Tourist - bis 22. Februar im MdM Mönchsberg - www.museumdermoderne.at Vorschläge an die Künstlerin für verlorengegange Plätze und Orte - www.disappointedtourist.org

Bilder: MdM / Etienne Frossard (2); Thierry Bal (1); Andrew Phelps (1)