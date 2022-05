Ein ansehnlicher Kunst-Zuwachs

SCHENKUNG / SAMMLUNG ESSL 16/05/22 Rudolf Hradil, Herbert Breiter, Gottfried Salzmann, Helmut Grill: Es ist ein ansehnlicher Zuwachs an Werken heimischer Künstlerinnen und Künstler. Karlheinz und Agnes Essl schenken dem Land Salzburg 169 Kunstwerke. Salzburg Museum und Museum der Moderne sind die Nutznießer. „Der Fokus liegt dabei auf drei Salzburger Künstlerpersönlichkeiten: Rudolf Hradil, Herbert Breiter und Gottfried Salzmann", erklärt der Sammler Karlheinz Essl. „Die Begegnung mit ihnen und ihrer Arbeit stand ganz am Anfang unserer Sammlungstätigkeit und haben unser Verständnis von zeitgenössischem Kunstschaffen geprägt. Ihr Schaffen konnten wir bis in die 1990er Jahre intensiv begleiten." Der 1999 in Salzburg verstorbene Herbert Breiter ist in den Sammlungen des Salzburg Museum bereits mit fast 80 Werken vertreten. „Wir erfahren durch die Arbeiten Breiters aus dem Bestand der Sammlung Essl eine wunderbare inhaltliche Ergänzung. Zwei Aquarelle und 27 Druckgrafiken, die hauptsächlich in den 1960er, 70er und 80er Jahren entstanden sind, erhöhen den Bestand auf 95 Blätter. Unter den Neuzugängen finden sich auch eine Lithografie mit einem besonderen Blick auf Salzburg", erklärt Martin Hochleitner, der Direktor des Salzburg Museum. Fünfzehn Aquarelle und neun Tuschezeichnungen sowie eine große Anzahl an Druckgrafiken von Rudolf Hradil kommen ebenfalls ans Salzburg Museum, so wie 44 Werke des Pinzgauer Künstlers Gottfried Salzmann. Diesem Künstler ist in der Neuen Residenz mit dem „Salzmann-Saal" ein eigener Raum gewidmet. Anlässlich seines 80. Geburtstag wird dort im kommenden Jahr eine neue Ausstellung gezeigt. (Landeskorrespondenz) Bild: Land Salzburg/Sophie Huber-Lachner