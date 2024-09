Landschaft mit Falkner und Reiter

RESIDENZGALERIE / NEUERWERBUNG 05/09/24 Wer der Residenzgalerie, die heuer ihr 100-Jahre-Jubiläum feiert, den Ankauf eines Gemäldes von Jacob van Ruisdael ermöglicht hat, wird nicht verraten. Der Mäzen möchte ungenannt bleiben. Es ist der erste Ankauf eines wirklich hochkarätigen Bildes seit drei Jahrzehnten. Am Wegrand liegen eine gefällte Birke und andere Bäume, eine Frau holt Wasser für ihren beladenen Esel aus einer Zisterne, ein Jäger mit Hund zieht in der Ferne seines Weges: In seinem Frühwerk Landschaft mit Falkner und Reiter hat der Niederländer Jacob van Ruisdael eine typische niederländische Kulturlandschaft festgehalten. Alles andere als spektakulär, aber eben aussagekräftig. „Das Bild aus der Mitte der 1650er Jahre entwickelt in einem Format beachtlicher Größe – 101 x 127,5 cm – einen beeindruckenden malerischen Reichtum", schwärmt Andrea Stockhammer, die Leiterin des DomQuartiers. Das Bild stelle eine ideale Ergänzung der Bestände an niederländischer Malerei dar, ergänzt Astrid Ducke von der Residenzgalerie. Diese besitzt ja bereits weitere Werke Ruisdaels, zwei deutlich spätere Landschaften mit Wasserfall und die Darstellung eines Seesturms. Das Frühwerk komplettiert also die Präsenz des Künstlers in der Sammlung. Das signierte Bild war schon in Museen wie der Hamburger Kunsthalle und in Werkschauen, die Ruisdael gewidmet waren, ausgestellt. Jacob van Ruisdael (um 1628/29 – 1682) wirkte im niederländischen Haarlem. „Im nächsten Jahr wird das DomQuartier vor der nächsten Sonderausstellung, die ab Juni geplant ist, eine Best-of-Schau der Residenzgalerie zeigen", kündigt Andrea Stockhammer an. Da werde dieses Bild von Ruisdael natürlich entsprechend herausgestellt. (Residenzgalerie) Bild: RGS/Ghezzi