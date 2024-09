Der Raum in unseren Köpfen

MUSEUM DER MODERNE 18/09/24 Vor zwanzig Jahren wurde das Museum der Moderne Salzburg auf dem Mönchsberg eröffnet. Anlass auf neue Blicke auf die eigenen Bestände. Die neue Schau heißt Der Raum in unseren Köpfen.

Die Ausstellung, die bis 23. März 2025 zu sehen ist, schließt an die im Frühjahr eröffnete Präsentation Räume öffnen! an. Sie trägt, wie es in einer Aussendung des Museums der Moderne Salzburg heißt, „jener Entwicklung Rechnung, die dem Raum bzw. dem Raumbegriff einen besonderen Stellenwert als Analyseinstrument einräumt.“ Im Fokus stehe dabei „nicht ein architektonischer Begriff von Raum, der sich nach Länge mal Breite mal Höhe bemessen lässt, sondern der Raum als ein kulturell geformtes Phänomen“. Kennzeichen der Ausstellung seien „Kontinuität und Veränderung“. Die wesentlichen Themenbereiche werden fortgeführt, und Schlüsselwerke wie Rural Studio: The Butterfly House von Marjetica Potrč, die Raumbeule / Transportable Hole von Martin Walde sowie das Space Poem # 5 von Renée Green sind weiterhin präsent. Mit dem Kapitel Künstler:innenräume eröffnet sich ein neuer Raumaspekt. Zugleich demonstrieren eine Vielzahl neuer Arbeiten auf höchst unterschiedliche Weise, wie Raum, Körper und Medien einander bedingen. Sie nehmen Schnittstellen, Zwischenräume, Übergänge und gesellschaftspolitische Kriterien in den Blick und erweitern den Museumsraum um Handlungs-, Erfahrungs- und Erinnerungsräume sowie um künstlerische Gedankenräume. Neben Werken von Vertreter:innen der klassischen Moderne wie Edvard Munch oder Kurt Schwitters und überraschenden Wiederentdeckungen liegt ein Fokus auf selten gezeigten und auf zeitgenössischen und jungen Positionen. Die Sammlungsausstellungen zum Jubiläumsjahr 2024 (20 Jahre Museumsgebäude auf dem Mönchsberg) werden vom Museum der Moderne Salzburg in Kooperation mit der Generali Foundation präsentiert. (MdM) Der Raum in unseren Köpfen, bis 23. März 2025 im Museum der Moderne auf dem Mönchsberg, Ebene 3 – www.museumdermoderne.at Bilder: Museum der Moderne Salzburg / Andrew Phelps (1); Rainer Iglar, Bildrecht, Wien 2024 (1) Weiter >