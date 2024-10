Mörder, Teufel, Pulvermacher

LANGE NACH DER MUSEUM 02/10/24 46 Museen und Galerien öffnen am Samstag (5.10.) bei der Langen Nacht der Museen in Salzburg nächtens ihre Pforten. Geladen wird zu bunten Programmen und abwechslungsreichen Einblicken. 26 Häuser bieten ein spezielle Programme für Kinder. „Einen ganzen Abend lang können Sie in ganz Salzburg Kunst und Kultur genießen und an Sonderführungen teilnehmen. Ausnahmsweise wird dieses Jahr auch das Landesstudio Salzburg dabei sein", sagt Waltraud Langer, die ORF-Landesdirektorin Salzburg. „Wir eröffnen an diesem Abend gemeinsam mit unserem Publikum unsere Ausstellung ‚100 Jahre Radio'." Der „Treffpunkt Museum" auf dem Max-Reinhardt-Platz ist wirder der zentrale Ausgangspunkt der Busrouten und der Fußroute in der Landeshauptstadt. In Intervallen von etwa 15 Minuten werden von 18 bis 24 Uhr alle Veranstaltungsorte angefahren. Routenpläne gibt es im Lange Nacht der Museen-Booklet und im Internet. Einige Highlights in Stadt und Land Salzburg: Das Polizeimuseum ist heuer zum ersten Mal dabei und präsentiert sich mit einem umfangreichen Programm. Gezeigt wird die Geschichte der Exekutive der letzten 220 Jahre. Spannend sind aktelle Einblicke in die heutige Polizeiarbeit. Geöffnet ist die Sonderausstellung Gendarmenmörder & Serienkiller, bei der der Salzburg-Bezug eines Serienmörders, ein Amoklauf und ein Gendarmenmord beleuchtet werden. Der Teufelsgraben in Seeham ist ein markantes Landschaftselement im Flachgau. Dort ist der zum Naturdenkmal erklärte Wildkar-Wasserfall mit einer Kugelmühle gleich daneben. Bei einer geführten Fackelwanderung in der Langen Nacht können die Keltenschmiede, eine Klang- und Rauminstallation am Wasserfall sowie die Kugel- und die Getreidemühle besichtigt werden. Das Haus der Natur informiert auf spannende Weise – und auf 7.000 Quadratmetern und acht Ebenen in zwei Gebäuden – über Evolution, Eiszeit und Klima, das Universum, den menschlichen Körper oder die Tierwelt. Highlights sind das Aquarium und der Reptilienzoo, sowie das Science Center, bei dem Physik und Technik zum Anfassen erlebbar gemacht werden. Festungsmuseum und DomQuartier sind ebenso dabei, wie etwa das FIS-Landesskimuseum in Werfenweng oder das Museum Tauernbahn in Schwarzach im Pongau, das erste Eisenbahnmuseum im Land Salzburg. Im Museum zum Pulvermacher in Elsbethen sind Tausende Exponate von der Urzeit bis in unser Jahrhundert ausgestellt. Im ehemaligen Pulvermacherzuhaus befindet sich eine nachgebaute wasserbetriebene Pulvermisch- und Stampfmühle. Auch eine eine komplett eingerichtete Schusterwerkstätte, eine Schnapsbrennerei oder ein Backofen sind dort zu sehen. Die 7 Mühlen in Pfarrwerfen mahlten mithilfe des Mühlbachl im Mittelalter das erste Mehl. Auf Schautafeln wird die Geschichte des Getreides erzählt. In der Langen Nacht der Museen werden geführte Fackelwanderungen und eine Live-Painting-Aktion geboten. ORF-Langen Nacht der Museen – Samstag (5.10.) in Stadt und Land Salzburg – langenacht.orf.at Bilder: langenacht.orf.at