BELVEDERE SALZBURG / SPATENSTICH

13/11/24 „Unter einem Dach werden zwei eigenständige Museen mit ihren jeweiligen Sammlungen, Profilen und Forschungsausrichtungen zusammenarbeiten“, so der Direktor des Salzburg Museums, Martin Hochleitner. Gestern Dienstag (12.11.) wurde unter Auftrieb allerlei lokaler Prominenz der Spatenstich für das Projekt Salzburg Museum NEU & Belvedere Salzburg gesetzt.

Es ist aber nicht der erste Spatenstich in die Erde im zweiten Innenhof der Neuen Residenz, wo bisher Autos parkten. Schon im September 2023 haben an dieser kulturgeschichtlich kontanimierten Stelle die Archäologen mit ihrer Schürfarbeit begonnen. Trotz massiver historischer Eingriffe in die Hoffläche in früheren Jahrzehnten, etwa durch durch die Errichtung der Postschalterhalle, durch Verlegung von Infrastrukturleitungen und dergleichen ist der Platz eine hochinteressante Grabungsfläche. Tatsächlich hat man nun nicht nur allerlei neue Erkenntnisse zur Baugeschichte der Neuen Residenz als Palast Wolf-Dietrichs von Raitenau gezogen, sondern auch „einen repräsentativen Einblick in die römische Stadt Iuvavum von der Gründung bis in das 4. Jahrhundert" gewonnen. Die archäologischen Untersuchungen hat das Bundesdenkmalamt vorgeschrieben, bevor man an dieser Stelle in die Tiefe gräbt. Und auch fortan werde sämtliches Aushubmaterial von den Fachleuten für Archäologie gesiebt und ausgewertet, bevor es per LKW abtransportiert werden kann, heißt es.



Es wird ja ab sofort mächtig umgebuddelt für das Projekt Salzburg Museum NEU & Belvedere Salzburg. Das Prestigeprojekt nach den Plänen von „Schenker Salvi Weber Architekten“ und „Eidos Architektur“, neben den Arbeiten im Festspielbezirk auch der finanziell größte Kultur-Brocken der kommenden Jahre in der Stadt, ist ja bereits hinlänglich kommuniziert: Die Neue Residenz, schon bislang Sitz des Salzburg Museum, wird auch Standort des neugeschaffenen Belvedere Salzburg. In dieser Dependance wird die Österreichische Galerie Belvedere ab 2027 Werke ihrer Sammlung zeigen, mit ausgewählten Salzburgbezügen . Neben dem Bau dieser unterirdischen Räumlichkeiten wird das Salzburg Museum selbst, also die Neue Residenz, generalsaniert.

„Diese neue Kunsteinrichtung wird entscheidend dazu beitragen, die Belvedere-Sammlung außerhalb Wiens sichtbarer zu machen, sowie eine eigenständige Präsentation für die Besucherinnen und Besucher in Salzburg bieten“, so Stella Rollig, Generaldirektorin der Österreichischen Galerie Belvedere. Salzburg-Bezüge sollen erschlossen werden. Die Kooperation zweier eigenständiger Museen nennt Martin Hochleitner vom Salzburg Museum als „europaweit einzigartig“.

Bernhard Auinger bei der Spatenstichfeier: „Als Bürgermeister ist es mir eine große Freude, dass wir eine herausragende Chance für Salzburg erkannt und analysiert haben und nun auch tatsächlich verwirklichen. Das entstehende Projekt sei „gleichzeitig ein Geschenk für die Stadt Salzburg und ihre Bevölkerung“. Man schaffe damit im Zentrum der Altstadt „einen neuen öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität.“ Von einem künftigen „Ort des Wohlfühlens“ spricht auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die beiden Architektenteams konnten mit ihrem Entwurf 2022 den internationalen Architekturwettbewerb für sich entscheiden. Im zweiten Innenhof entsteht eine neue, unterirdische Kunsthalle fürs Belvedere. „Mit seinem Lichtbrunnen und der speziellen Landschaftsarchitektur vermittelt sich der künftige Belvedere-Hof auch als Foyer des neuen Museumsareals – als ein öffentlicher Raum mit hoher Aufenthaltsqualität im Zentrum des UNESCO-Welterbes der Salzburger Altstadt.“ Die Architekten verweisen auf die Begrünung. Zudem ergäben sich durch einen der größten Höfe Salzburgs „neue öffentliche Gehwege zwischen Residenz- und Mozartplatz sowie der Kaigasse.“

Die Errichtungskosten werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit 48 Millionen Euro kalkuliert. Dieser Betrag umfasst die Standorterweiterung des Salzburg Museum und die Kosten für das Belvedere Salzburg. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des umfassenden Investitionsprogrammes für Kulturbauten durch Stadt und Land Salzburg.

Warum hat das Salzburg Museum so lange geschlossen und bietet stattdessen „Gastspiele“ in unterschiedlichen Kultureinrichtungen in Stadt und Land? Während der Bauphase sei kein Ausstellungsbetrieb möglich, weil sowohl die Sicherheit des Publikums als auch der Ausstellungsobjekte gefährdet wären.

Die Baufertigstellung ist für Herbst 2026 geplant, die Eröffnung des Salzburg Museum NEU und des Belvedere Salzburg für das erste Halbjahr 2027. Das Salzburg Museum wird das erste Obergeschoss wieder mit einer Dauerausstellung aus der Sammlung und die Kunsthalle sowie die Säulenhalle mit wechselnden Sonderausstellungen bespielen. Als Highlight wird für die Wiederöffnung 2027 auch eine neue Ausstellung des Salzburg Museums in den Prunkräumen der Residenz im zweiten Obergeschoß vorbereitet.

Mit Ausnahme des Haupthauses und des Panoramamuseums bleiben natürlich alle weiteren Häuser des Salzburg Museums – Festungsmuseum, Volkskunde Museum, Spielzeug Museum, Wissenszentrum sowie Keltenmuseum und Stille Nacht Museum in Hallein – während der Bauphase in der Neuen Residenz geöffnet.

Das Heimatwerk ist von den nunmehr beginnenden Bauarbeiten nicht berührt. Für das Postamt gibt es ein eigenes bauliches Provisorium (Container) im Post-Hof „mit allen Dienstleistungen und Serviceangeboten der Post“, wie man betont. (Salzburg Museum/dpk-krie)

Bilder: Salzburg Museum/H. Rohrer (3); Filippo Bolognese Images (2)