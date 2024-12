Wetterbericht live vom Mars

HAUS DER NATUR / SONDERAUSSTELLUNG / MARS 10/12/24 Die „Weltraumhalle" war einst – fast noch vor den Saurieren – der Hit bei einem selbst, Kindern und Kindeskindern. Wenn die ersten Urenkel da sind, wird vielleicht auch schon der erste Mensch – wie weiland Neil Armstrong auf dem Mond – auf dem Mars spazieren gegangen sein. Von Heidemarie Klabacher Durch eine Sicherheitsschleuse gelangt man in die Sonderausstellung quasi direkt auf den Mars: Die Daten für die hochaufgelöste Mars-Ansicht kommten direkt von den großen amerikanischen Raumfahrtbehörden NASA, der National Aeronautics and Space Administration und ESA, der European Space Agency. Schon jetzt weiß die Wissenschaft eine ganze Menge, und darauf basiert im Haus der Natur die Sonderausstellung Mars – Die Entdeckung des Roten Planeten. Vieles über die Topografie des Himmelskörpers offenbart ein Tastmodell. Die Tharsis-Region fällt auf, ein gewaltiges Hochland, „das den höchsten Vulkan unseres Sonnensystems beherbergt: den Olympus Mons". Die Astronomin Julia Weratschnig und Barbara Loidl, die Leiterin und Gestalterin präsentierten die Sonderausstellung im Haus der Natur. Eingeladen wird auf eine Reise durch Zeit und Raum. Herzstück der Schau ist der Marsglobus, auf dem die Landezonen der Lander und Rover seit den 1970er-Jahren verzeichnet sind. „Vom Aussehen des Rovers Perseverance, der 2021 gelandet ist, und seinem Kleinhelikopter Ingenuity kann man sichein Bild machen. Der Fallschirm welcher den Rover bei der Landung am Mars abbremste wurde in einer verkleinerten Version in Zusammenarbeit mit Schülerinnen der Modeschule Hallein gefertigt." Auch ein echter Raumanzug ist zu sehen.. „Bis wir auf dem Mars Stellung und erste Wohnmodule beziehen, dauert es vermutlich noch ein wenig." Aber Sonderausstellung im Haus der Natur bietet schon mal Vorab-Information und handfeste Fakten. Der Mars ist, von der Sonne aus gezählt, der vierte Planet in unserem Sonnensystem. Zusammen mit Merkur, Venus und unserem eigenen – so schönen wie durch seine eigenen Bewohner in Lebensgefahr gebrachten – Blauen Planeten gehört der Mars zu den Erdähnlichen. Es gibt ja auch Gasplaneten im Sonnensystem. Diese sind echte Riesen im Vergleich zu den Gesteinsplaneten. Der Mars hat wie die Erde eine feste Oberfläche, ist also ein Gesteinsplanet. Der Mars ist eineinhalbmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Daher dauert ein Marsjahr deutlich länger als ein Erdenjahr. Für eine Umrundung der Sonne benötigt er 687 Erdentage. Beim Tag ist der Unterschied nicht so groß: Für eine Drehung um sich selbst benötigt der Mars 24,5 Stunden. Weil der Mars nur etwa halb so groß ist wie die Erde, ist aufgrund der geringeren Masse, die „Mars-Anziehungskraft" geringer. Diese beträgt nur etwa ein Drittel der Erd-Anziehungskraft. Die Mars-Atmosphäre ist dünn, daher wird die Wärme der Sonne nicht auf dem Planeten gehalten: Die Durchschnittstemperatur liegt bei minus 63 Grad Celius. „Dank des Marsrovers Curiosity bekommen wir täglich einen aktuellen Wetterbericht vom Mars gemessen im Gale-Krater nahe am Äquators. DieTemperaturen reichen dort von maximal Null Grad bis minus neunzig Grad Celsius." Insgesamt reicht die Temperaturkurve auf dem roten Planeten von zwanzig Grad plus bis 153 Grad minus. Ob es wirklich erstrebenswert ist, dort hin zu reisen? „Die Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gab oder ob er vielleicht in der Zukunft bewohnbar sein könnte, regen die Fantasie und die Wissenschaft gleichermaßen an", so die Julia Weratschnig und Barbara Loidl. „Am Anfang steht ein Überblick über die lange Geschichte der Erforschung des Planeten Mars." Davor ein wenig Sternen-Geschichte und einigen der wichtigsten Persönlichkeiten: „Schon vor den eigentlichen Ausstellungsräumen begegnen die Gäste einem babylonischen Astronomen, dem berühmten Johannes Kepler, Giovanni Schiaparelli und Swati Mohan. Geschaffen hat die Schau die Künstlerin Luna Navarro-Hopferwieser. Natürlich gibt es in einer Schau im Haus der Natur immer auch etwas zu tun, in der Forschungsstation darf experimentiert werden. Mars – Die Entdeckung des Roten Planeten – www.hausdernatur.at Bilder: Haus der Natur / Neumayr-Leopold