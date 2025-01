DOMQUARTIER / AUSSTELLUNGEN 2025

Tapisserie, Porträts und Kriegerisches

Der überbordende Tourismus hat viele Schattenseiten, aber auch etwas Gutes: Das DomQuartier verzeichnete im Vorjahr über 145 Besucherinnen und Besucher. 2023 waren es knapp 120.000. – In diesem Jahr wird es unter anderem eine Porträtausstellung geben und eine Schau erinnert an die Bauernkriege 1525. Die Besuchersteigerung um 21 Prozent ist bemerkenswert, aber noch signifikanter ist das Ergebnis intensivierter museumspädagogischer Arbeit. „In seiner 'Vision 2034' bekennt sich das DomQuartier zur Bedeutung der Jugend als besonders wichtige Zielgruppe", betonte Andrea Stockhammer im Pressegespräch heute Dienstag (28.1.). „Das Jubiläumsjahr brachte eine starke Steigerung der Besuche von Schulklassen um 64 Prozent, das heißt, dass über 6.000 Schülerinnen und Schüler in fast 400 Führungen das DomQuartier erkundet haben." Ab kommendem Wochenende zeigt die Residenzgalerie die im Vorjahr angekaufte Hügelige Waldlandschaft mit Falkner und Reiter des Jacob van Ruisdael. Drum herum zeigt man ein einschlägiges Best of aus eigenen Beständen und Leihgaben aus dem Kunsthistorischen Museum und der Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste Wien. Die Tapisserien des Salzburger Doms werden an den Langhauswänden nur zu ganz besonderen Anlässen aufgehängt. Ihnen gilt die erste Sonderausstellung im Nordoratorium am 9. März. Ihr Titel Paradise Lost bezieht sich auf die Motive der sechs aus Wolle und Seide gewebten Wandteppiche, es geht da um Adam und Eva und deren Söhne Kain und Abel. So nahe wie in dieser Ausstellung kommt man den flandrischen Tapisserien sonst nicht. Ab 6. Juni zeigt die Residenzgalerie unter dem Titel Face to Face Österreichische Porträtmalerei des 19. Jahrhunderts. Das ist eine Zeitspanne, in der sich der Blick auf die Gesellschaft entscheidend wandelte und damit auch die Stile: Klassizismus, Romantik, schwülstige Makart-Endzeit, aber auch Realismus, Symbolismus und Jugendstil spiegeln das sich wandelnde Menschenbild. Die Winterausstellung ab 8. November im Nordoratorium ist ein „Gastspiel" des Salzburg Museums: Heroisch und verklärt – Der Bauernkrieg im Spiegel von Kunst und Diktatur. Vor genau 500 Jahren erhob sich die Bevölkerung in weiten Teilen Mitteleuropas gegen die Obrigkeit – so auch in Salzburg. Im Nachhinein sind solche Bauernrevolten je nach jeweiligen Herrschafts- und Gesellschaftsformen interpretiert und für politische Zwecke instrumentalisiert worden. Das will diese Schau zeigen, anhand von Bildern aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Im Juni gibt es in Kooperation mit der Sommerszene 2025 eine Klang- und Lichtinstallation des australischen Duos Atelier Sisu, der Architektin Zara Pasfield und dem Industriedesigner und Bildhauer Renzo B. Larriviere. Ab 24. Juli wird der britisch-deutsche Bildhauer Tony Cragg unter dem Motto Immer da mit eigenen Werke in Dialog mit der Kunst in den Prunkräumen der Residenz treten. Noch in diesem Jahr will man den Fischkalter in der Residenz auf Dauer öffentlich zugänglich machen. Zum Speiseplan von mehreren hundert Menschen bei Hofe gehörten auch Fische, die vorwiegend aus den Gewässern der Umgebung stammten. Salzburger Fischer mussten ihren Fang bei Betreten der Stadt schriftlich bekannt geben und zuerst den fürsterzbischöflichen Hof zum Verkauf anbieten, für weniger Geld, als sie auf dem Markt dafür bekommen hätten. Die (noch lebenden) Fische wurden in den marmornen Becken im Erdgeschoß aufbewahrt. Der fürsterzbischöfliche Hof versorgte auch Arme und kirchliche Einrichtungen mit frischem Fisch. „Damit wird auch einer im Museumsleitplan Salzburg von Dieter Bogner definierten Zielsetzung der Schaffung eines Gesamterlebnisses entsprochen", sagt DomQuartier-Chefin Andrea Stockhammer. (DomQuartier/dpk-krie) www.domquartier.at Bilder: DomQuartier/Salic (1); Dommuseum/Kral (1); Belvedere Wien (1); Salzburg Museum (1)