Fast überall mehr Besucher

SALZBURG MUSEUM / VORHABEN 2025 07/02/25 Auch ohne offenes Haupthaus hat es das Salzburg Museum im vergangenen Jahr auf 853.113 Besucherinnen und Besucher gebracht – und auf ein Gäste-Plus in fast allen angeschlossenen Häusern. Der Löwenanteil fiel natürlich wieder aufs Festungsmuseum, mit fast einer Dreiviertellmillion Gäste. Genau waren es 718.787, ein Plus gegenüber 2023 von 36.997. Auch im sechsstelligen Bereich lag das Spielzeug Museum mit 108.304 Besuchern – das freilich hatte 2023 ein Rekordjahr mit rund 117.000 Menschen. Immerhin im fünfstelligen Bereich liegt das Volkskundemuseum im Monatsschlössl mit 19.713 Gästen und einem Zuwachs von 3.186. Kleine Brötchenbäckt man im Domgrabungsmuseum (2.533, plus 1.988). Fast ein Drittel mehr Leute als im Jahr zuvor, nämlich 3.776, nutzten 2024 Führungen aufs Glockenspiel. Das Gedenkjahr – Kriegsende vor achtzig Jahren – schlägt sich natürlich auch in den Aktivitäten des Salzburg Museums nieder. Die Biographien von fünf Personen aus dem Bereich der Volkskunde und Volkskultur, die ins NS-Regime verstrickt waren, werden in Vorträgen, Podcasts sowie Kurzvideos präsentiert. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Museumsgespräche beleuchtet man aus verschiedenen Perspektiven Aspekte der NS-Geschichte in Salzburg und darüber hinaus. Den Auftakt macht das Museumsgespräch zu Karl Adrian, dem Gründer der Volkskundlichen Abteilung. Die ihm gewidmete Stube im Volkskunde Museum wird neu kontextualisiert. Die Kunst- und Kulturvermittlung des Salzburg Museum wird natürlich auch einschlägig tätig, man kooperiert mit der Dokumentation Obersalzberg. Neben der Schau über Hitlers Exekutive in der Stadtgalerie Rathaus wird es in der zweiten Jahreshälfte eine Ausstellung Museum of (Non)Restitution in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Kunstverein geben. Viele Ausstellungen des Vorjahres laufen heuer weiter, so beispielsweise im Volkskundemuseum die Schau Masken, Trachten, Kultobjekte – Volkskundlich sammeln? und die Präsentation Wasser – genießen, nutzen, fürchten (beide von 29.3. bis 2.11.). Das Spielzeugmuseum plant für den Herbst (ab 10. Oktober) unter dem Motto Bücherwurm und Leseratte eine Schau, die Kindern bis zehn Jahren einen lustvollen Zugang zum Buch eröffnen soll. Die Wunderkammer bleibt weiterhin geöffnet, und bis Anfang Juli auch die Sonderausstellungen Geschichte erleben – Zeitreise in fünf Stationen und Bauklotz, Ziegel, Holzbaustein! Business as usual im Festungsmuseum, im Domgrabungsmuseum und auf dem Glockenspiel-Turm, den man von Ende März bis Ende Oktober im Rahmen von Führungen besteigen kann. (Salzburg Museum/dpk-krie) www.salzburgmuseum.at Bilder: dpk-klaba (1); dpk-krie (2) Über die Ausstellungs-Reihe "Gastspiele"

Man suchte und fand aufschlussreiche Orte

