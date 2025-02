Auch der Kaiser saß ihm Modell

DOMQUARTIER / RESIDENZGALERIE / SCHENKUNG 25/02/24 Die Glatze des Apostels, der lesend in einer Fensteröffnung lehnt, ist jetzt nicht mehr gelblich, sondern die Haut schaut beinahe rosig aus. Da haben die Restauratoren also nachgeholfen, um den schon betagten Herren mit schlohweißem Vollbart doch nicht ganz so alt aussehen zu lassen. Das Bild ist Teil einer Schenkung an die Residenzgalerie Salzburg, einem Konvolut von zwölf Arbeiten von Anton Einsle (1801-1871), einem gefragten Wiener Porträtkünstler aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. „Die Residenzgalerie Salzburg verfügt über eine bemerkenswerte Sammlung österreichischer Porträtmalerei des 19. Jahrhunderts. Anton Einsle als Hofmaler Kaiser Franz Josephs war darin bis dato nicht vertreten", erklärt DomQuartier-Leiterin Andrea Stockhammer. Die Bilder von Einsle kommen gerade recht, denn ab Juni wird die Sonderausstellung Face to face in der Residenzgalerie eben der Porträtmalerei aus dieser Zeit gewidmet sein. Anton Einsle war ein begehrter Porträtmaler des österreichischen Adels, kirchlicher Würdenträger und der gehobenen Wiener Gesellschaft. 1838 wurde der Künstler zum Hofmaler ernannt und erhielt in der Hofburg ein eigenes Atelier. Von Kaiser Franz Joseph I. malte er in den ersten Jahren ab dessen Thronbesteigung 1848 rund dreißig Porträts und schuf auch ein Bildnis der jungen Kaiserin Elisabeth. Einsles Auftraggeber schätzten seine fein ausgearbeiteten Gemälde, die die porträtierten Personen in zurückhaltender, ausgesprochen lebendiger und sehr vornehmer Art darstellen. Einsles Spektrum reicht von einfachen Brustbildern vor neutralem Hintergrund – besonders in seinen künstlerischen Anfangsjahren – bis zu ganzfigurigen Porträts vor frei erfundener, idealisierter Landschaft. Eine ausgewogene farbliche Tonigkeit und Lichtregie definieren den Stimmungscharakter der Arbeiten. Neben Bildnissen von Zeitgenossen schuf Einsle historische, mythologische und christliche Sujets. Die Gemälde Apostel und David mit dem Haupt Goliaths sind derzeit in der Schausammlung der Residenzgalerie ausgestellt. Aus beiden Werken kann man deutlich die Auseinandersetzung mit der bolognesischen und der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts ablesen. Anton Einsle bewies bereits sehr früh sein zeichnerisches Talent und begann mit dreizehn Jahren ein Graveurstudium an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ab 1820 widmete er sich der Malerei und studierte 1821–1828 Historienmalerei. In der Schenkung enthalten sind auch drei Papierarbeiten, Karikaturen. Die großzügige Schenkerin ist die aus Lofer stammende Anna Szalay. Ihr verstorbener Ehemann Roman Szalay war ein direkter Nachkomme des Künstlers Anton Einsle. Roman Szalay war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein herausragender Bergsteiger und Spitzensportler. Er unternahm über hundert Erstbesteigungen in den Ostalpen, darunter am Großglockner und im Wilden Kaisergebirge, und nahm an mehreren Olympischen Spielen teil. Ein Glücksfall ist, dass die Originalrahmen zu zwei Gemälden – eines Selbstbildnisses des Malers und seiner Frau Beatrix – erhalten geblieben sind. Zwar befanden sich diese Gemälde zum Zeitpunkt der Schenkung in neuen Rahmen, doch die beschädigten alten Rahmen waren noch vorhanden und sind Teil der Schenkung. Nach einer umfangreichen Reinigung der beiden Rahmen wie auch zahlreicher abgebrochener Dekorfragmente, die in einer Schachtel bewahrt wurden, konnten die erhaltenen Fragmente zugeordnet und eingesetzt werden. Die Gemälde Anton Einsle, Beatrix Einsle, Des Künstlers Tochter Anna und Des Künstlers Tochter Marie werden ab 6. Juni 2025 in der Sonderausstellung „Face to Face. Österreichische Porträtmalerei des 19. Jahrhunderts" in der Residenzgalerie Salzburg zu sehen sein – www.domquartier.at Bilder: DQS / Leopold (1)