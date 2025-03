Letzte Chance auf's Paradies

f Share Tweet DOMQUARTIER / PARADISE LOST 06/03/25 Es war das Kostbarste, das man sich leisten und in Auftrag geben konnte – als Papst, Kaiser oder König eines stattlicheren Reiches. Tapisserien aus Flandern waren und sind mehr wert, als Gold und Edelstein. Im Domschatz zu Salzburg gibt es sechs monumentale Tapssierien, die kaum einmal zu sehen waren – und künftig im Original auch nicht mehr zu sehen sein werden. Von Heidemarie Klabacher Löwe, Frosch und Ziegenbock. Ente, Pardel, Drachenkopf. Feine Gräser, zarte Blüten und gewaltige Bäume. Dazu der erste Mensch, die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies und gleich einmal der erste Mord... „Biblische Geschichte“ aber nicht auf Pergament oder Papier, sondern auf dem Webstuhl „gemalt“ mit Wolle und Seide. Es war das Kostbarste, das man sich leisten und in Auftrag geben konnte – als Papst, Kaiser oder König eines stattlicheren Reiches. Tapisserien aus Flandern waren und sind mehr wert, als Gold und Edelstein. Im Domschatz zu Salzburg gibt es sechs monumentale Tapssierien, die kaum einmal zu sehen waren. Nun wurden sie restauriert und laden im hoch oben im Dom zum Staunen ein „Erstmals können alle sechs Tapisserien, die in Brüssel im 17. Jahrhundert aus Wolle und Seide hergestellt wurden, mit ihrer Fülle an Details aus der Nähe betrachtet werden“, sagte Reinhard, Gratz, der Direktor des Dommuseums, bei der Presseprästenation heute Donnerstag (6.3.) im Nordoratorium. Sie gehören zum Domschatz, die sechs in der Manufaktur des Jan Aerts in Brüssel gewirkten Tapisserien mit Szenen aus der Genesis. Die größte misst 414 mal 710, die kleinste 417 mal 440 Zentimeter. Die Entwürfe stammen von dem von Raffael beeinflussten Maler Michiel Coxcie (1499–1592) aus Mechelen in Flandern, im heutigen Belgien. Die Entwürfe wurden übrigens für mehrere Werkzyklen in verschiedenen Manufakturen für verschiedene Aufftraggeber verwendet. Ursprünglich bestellt hat die Genisis-Serie der polnische König Sigismund II. August um das Jahr1550 für die Ausstattung von Schloss Wawel in Krakau. Die Salzburger Tapissereien seien nicht, wie lange angenommen, für die Weihe des Salzburger Doms 1628 bestellt worden, berichtete Direktor Gratz. „Eine knappe Rechnungsnotiz“ spreche eher für Fürsterzbischof Sigismund Schrattenbach, der 1761 für „die Spallier im Dom“ fünftausend Gulden aus seiner Privatschatulle gespendet habe, so Gratz. „Spalier“ wurde im 18. Jahrhundert eine Tapisserie genannt. Seltsamerweise werden die Salzburger Tapisserien weder zur Regierungszeit Schrattenbachs noch seines Nachfolgers Hieronymus Colloredo „in irgendeinem Inventar“ erwähnt. Ende des 19. Jahrhrunderts lagerten sie jedenfalls eingerollt im Nordoratorium – genau dort also, wo sie jetzt im Rahmen der Sonderausstellung Paradise Lost auf Plexiglasrahmen montiert gleichsam in der Luft zu schweben scheinen. Alle sechs Tapisserien wurden von September bis Dezember 2024 in der leer stehenden Paramentenkammer des Doms von der Restaurateurin Regina Knaller untersucht und behandelt. „Hauptsächlich ging es darum, schädliche Staubablagerungen auf Vorder- und Rückseite zu entfernen und schadhafte und instabile Stellen nähtechnisch zu sichern.“ Auf der Rückseite seien die Farben viel kräftiger, erzählte Direktor Gratz. „Logisch“, sei diese natürlich nicht dem Licht ausgesetzt gewesen. Aber auch so ist der Eindruck überwältigend. Sei es im Detailreichtum von Flora und Fauna – inklusive der renaissancemäßig prachtvollen Menschendarstellung – sei es in der Expressivität genau dieser Menschen. Spannend diese Bilder „aus der Hoch-Renaissance barock verbrämt“. Im Salzburger Dom passen sie perfekt zum Stuck. Gelegentlich – und das ist alle Jubeljahre einmal – hängen die Tapisserien von den Balkonen im Inneren des Doms zu Salzburg. Zuletzt war das 2012. Da hat sich Nikolaus Harnoncourt für ein Festspielkonzert die Tapisserien aus klanglichen Gründen gewünscht. Jemand geringerer als Nikolaus Harnoncourt hätte diesen vermessenen Wunsch vergeblich geäußert. Geholfen hat das kostbare Dämm-Material angesichts der heikeln Akkustik im gewaltigen Dom natürlich trotzdem nichts... Wiederholt sei der Aufruf, hinzugehen. Die Sonderausstellung Paradise Lost ist die letzte Chance diese Kostbarkeiten – und noch dazu so aus der allernächsten Nähe – zu sehen. Künftig bleiben die Tapisserien aus konservatorischen Gründen überhaupt im Fundus. Bei künftigen Hoch- und Höchstämtern werden nur mehr Farbdrucke auf Stoff von den Balkonen hängen. Paradise Lost – Sonderausstellung des Dommuseums im DomQuartier bis 13. Oktober – www.domquartier.at Bilder: dpk-klaba Weiter >