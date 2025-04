Frische Fische!

f Share Tweet DOMQUARTIER / FISCHKALTER, SONDERAUSSTELLUNGEN 23/04/25 Schon mal in den Fischkalter geschaut? Ausgerechnet in der Osterfestspielzeit war dieser besondere Raum in der Salzburger Residenz zugesperrt (weil als Depot für die Kunstmesse Art&Antique verwendet). Aber grundsätzlich steht der „Frisch-Fisch-Behälter“ der Fürsterzbischöfe – deutlich attraktiver als ein Kühlschrank – schon seit einigen Wochen neugierigen Blicken offen. Eine weitere Attraktion im DomQuartier. Von Heidemarie Klabacher Ein Fischkalter gehört zu jedem Schloss, zu jedem Anwesen. Das war bei den Fürsterzbischöflichen Residenz in Salzburg nicht anders. Hoffischerei gibt es zwar keine mehr. Sehr wohl erhalten ist das Fisch-Reservoir. „Alle Salzburger Fischer mussten ihren Fang bei Betreten der Stadt schriftlich bekannt geben und zuerst den fürsterzbischöflichen Hof zum Verkauf anbieten“, erzählt Andrea Stockhammer, die Direktorin des DomQuartiers. Selbstverständlich wurden die Untertanen geschröpft: „Der Hof bezahlte weniger als die Fischer auf dem Markt verlangen konnten.“ Die von den Höflingen erworbenen Fische sollten freilich nicht zum Himmel stinken. Der Fischkalter – zu finden im Residenzhof rechts hinten im Eck – besteht aus vier Becken aus Untersberger Marmor. Hier harrten die noch lebenden Fische ihres Verzehrs. „ In der Residenz mussten täglich hunderte Personen verpflegt werden“. Der Hof versorgte auch Arme und kirchliche Einrichtungen mit frischem Fisch. Der Fischkalter aus der Zeit des Fürsterzbischof Max Gandolph Graf Kuenburg (1668-1687), in letzter Zeit nur gelegentlich für Konzerte geöffnet, gehört nun offiziell zum Aussellungsrundgang durch das DomQuartier. Von 6. Juni bis 29. September zeigt die Residenzgalerie unter dem Motto Face to Face Österreichische Porträtmalerei des 19. Jahrhunderts. „Einer Epoche voller Veränderungen ein Gesicht zu geben“ sei Ziel der heurigen Sonderausstellung, so Thomas Habersatter. Die österreichische Porträtmalerei des 19. Jahrhunderts besteche mit einer Vielfalt an Stilen. „Von den antiken Idealen des Klassizismus, über intime und detailverliebte Bildnisse des Biedermeiers oder der Romantik bis zum wirklichkeitsnahen Realismus spiegelt die Porträtmalerei eine bewegte Zeit.“ Die Ausstellung werde Historismus, Symbolismus, Jugendstils und Expressionismus umfassen und zeigen, „wie sich im Laufe der Zeit der Blick auf die Gesellschaft wandelte“. Nur kurze Zeit, von 10. bis 22. Juni, zeigt das DomQuartier in Kooperation mit der Sommerszene die Klang- und Licht-Installation Evanescent des australischen Duos Atelier Sisu. Die Architektin Zara Pasfield und der Industriedesigner und Bildhauer Renzo B. Larriviere wollen „flüchtige Momente der Schönheit vermitteln und das Vergängliche einfangen“ – in Form der Seifenblase. Das begehbare Kunstwerk besteht aus farbreflektierenden Folienkugeln. Diese sollen ein Gefühlt für das schnelle Vergehen oder Verschwinden vermitteln. Das Atelier Sisu hat Evanescent bereits in London, Toronto und New York gezeigt und namhafte Preise dafür gewonnen, etwa den London Design Award in Platin. In Kooperation mit der Galerie Thaddaeus Ropac wird von 24. Juli bis 6. Oktober in den Prunkräumen mit der Schau Tony Cragg: Immer da ein Klassiker der Gegenwartskunst präsentiert. „Die Fürsterzbischöfe von Salzburg haben die besten Künstler ihrer Zeit eingeladen, ihren Beitrag zur Ausstattung der Prunkräume der Residenz zu leisten. Meist bedeutete dies, sich mit bereits vorhandenen künstlerischen Gestaltungen auseinanderzusetzen“, so Andrea Stockhammer. Daher „erscheine eine erste Ausstellung zeitgenössischer Skulpturen in diesen Räumen naheliegend“. Der britisch-deutsche Bildhauer Tony Cragg habe sich für diese Arbeiten von den Prunkräumen inspirieren lassen. Im November folgt mit Heroisch und verklärt. Der Bauernkrieg im Spiegel von Kunst und Diktatur ein weiteres Gastspiel des Salzburg Museums. „Im Bauernkrieg von 1525 erhob sich die Bevölkerung in weiten Teilen Mitteleuropas gegen die Obrigkeit, so auch in Salzburg.“Anlässlich der blutigen Ereignisse vor fünfhundert Jahren widmet sich das Salzburg Museum im Nordoratorium „der Rezeption von Bauernrevolten in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts“. Gehen soll es um die Frage, „wie die historischen Ereignisse in unterschiedlichen Epochen sowie Herrschafts- und Gesellschaftsformen interpretiert und für politische Zwecke instrumentalisiert wurden“. www.domquartier.at Bilder: dpk-klaba (1); Salzburg Museum (1); Charles Duprat (1); Belvedere (1) Zum dpk-Bericht über die Tapesserien im Dom

