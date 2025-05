Das klinget so herrlich und schnurrt so geschmeidig

f Share Tweet MUSEUMSWOCHENENDE 22/05/25 „35 Messingglocken, drei Oktaven, hundert Musikstücke und 190 Stufen hinauf auf den Glockenspielturm.“ Ein Höhepunkt im Stadt-Programm des Museumswochenendes ist das Glockenspiel. Das Rolluseum in Saalfelden oder die Hochofenanlage in Bundschuh bei Thomatal sind nur zwei aus aus 56 Zielen im Land Salzburg. Von Heidemarie Klabacher Bereits zum zehnten Mal findet in Stadt und Land das Salzburger Museumswochenende statt. 15 Museen in der Stadt und 56 Regionalmuseen in allen Bezirken laden zu Besuch und zahlreichen Sonderveranstaltungen bei freiem Eintritt. Das Freilichtmuseum Großgmain ist auch dabei. Zudem sind am Samstag (24.5.) und am Sonntag (25.5.) alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland kostenlos. Blick hinauf auf den Glockenspielturm: „1704 von Fürsterzbischof Johann Ernst Graf Thun in Betrieb genommen, ertönt das Salzburger Glockenspiel heute dreimal täglich“, erinnert das SalzburgMuseum, das das Glockenspiel betreut. Die Veranstalter versprechen „faszinierende Klänge, Geschichten und Einblicke in die feine Mechanik“ sowie „einen einzigartigen Rundblick über die Stadt Salzburg“. Dass dies nicht zuviel versprochen ist, weiß jeder, der schon mal oben war. Am Samstag (24.5.) gibt es von 10 Uhr bis 15 Uhr stündliche Führungen auf den Glockenspielturm. Haus der Natur, Museum Kunst der Verlorenen Generation, Stefan Zweig Zentrum, Stiegl-Brauwelt oder Mozart-Wohnhaus sind weitere der insgesamt 15 Player am Museumswochenende in der Stadt Salzburg am Samstag (24.5.). Am Sonntag (25.5.) geht es zu insgesamt 56 Institutionen im Land Salzburg. Im Flachgau locken etwa das Hochzeitsmuseum im Hellbauerhaus Göming oder die Auenwerkstatt Nußdorf. Im Flachgau das Heimatmuseum Arlerhof Abtenau oder das Marmormuseum Adnet. Im Pongau das Montanmuseum Altböckstein, der Geopark Bischofshofen oder das Museum Schloss Lerchen Radstadt. Im Lungau sind es das Landschaftsmuseum Mauterndorf oder der Hochofen Franzenshütte. Im Pinzbau das Museum für Sagen und Märchen Bruck an der Glocknerstraße, das Noriker Pferdemuseum Niedernsill oder das Künstlerhaus Anton Thuswaldner Kaprun.

In Saalfelden lädt der Sammler Franz Schmalzl in sein Rolluseum. „In den Zehner-Jahren des vorigen Jahrhunderts war der Motorroller Entwicklungsbaby und hippes Fortbewegungsmittel für zukunftssichtende Großstadtmenschen. In der Zwischenkriegszeit fast vergessen, erlebte der Motorroller ab 1940, vor allem in den USA und in Italien, eine Neugeburt, und wurde in der Wiederaufbauzeit zum allgegenwärtigen sparsamen Einsatzfahrzeug“, schreibt Franz Schmalzl auf seiner Website. In seinem Rolluseum zeigt er Motorroller „der vielfältigsten Marken aus ganz Europa“ aus den Fünfziger-, Sechziger-, und Siebziger-Jahren. – Passt besonders gut zum Motto des Aktionswochenendes 2025 Zukunfts(t)räume im Museum. Das Landesmedienzentrum begleitet das Museumswochenende seit der Erstausgabe vor zehn Jahren. Die Videoplattform des Landes Salzburg ON hat auch heuer wieder einen eigenen Schwerpunkt mit Kurzporträts einzelner Ausstellungen, Sammlungen und Institutionen. „Man darf ja nicht vergessen, dass viele vor allem kleinere Museen mit viel Ehrenamt und Herzblut gegründet wurden und betrieben werden“, betonen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und LHStv. Stefan Schnöll. „Die Videos sind also auch eine gute Gelegenheit, dieses Engagement zu würdigen. Sie zeigen, welche großen Sammlungen und Ausstellungsobjekte wir in Salzburg haben. Es ist wirklich für jeden etwas dabei.“ 20.500 Salzburgerinnen und Salzburger haben im Vorjahr einen Besucherrekort aufgestellt. Das Programm des Salzburger Museumswochenendes – www.museumswochenende.at; zur Videoplattform ON on.salzburg.gv.at Bilder: dpk-klaba; zuparino; Land Salzburg/Sophie Huber-Lachner; Rolluseum Saalfelden Weiter >