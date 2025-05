SATIRE

16/10/25 Dr. Hohenadl hörte nichts lieber als wenn seine Cousine Charlotte aus St. Pölten lachte. Ihr Gelächter klang wie eine Kaskade, die die Tonleiter hinunterstürzte. Und das ein paar Mal hintereinander. Rosamunde Pilcher hätte dieses Lachen vermutlich als heartwarming, herzerfrischend, beschrieben.

Von Werner Thuswaldner

Zuletzt hatte Charlotte so gelacht und sich kaum mehr beruhigt, als es ihr gelungen war, Dr. Hohenadl am Telefon das Geständnis zu entlocken, er übe heimlich für den Stadtmarathon von Wien. Sie nahm es ihm zunächst nicht ab und glaubte an einen Scherz. Und dann schlugen ihre Zweifel in pure Heiterkeit um. Er hätte beleidigt sein sollen. War es aber nicht, denn er spürte Charlottes echtes Vergnügen und hörte deutlich heraus, wie in ihrem Lachen mitfühlendes Verständnis und vorauseilendes Verzeihen gleich mitschwang.

„Willst du vielleicht nicht auch zur Raumstation ISS fliegen?“ Dr. Hohenadl fühlte sich durch Charlotte in seinem Vorhaben nur noch bestärkt. Er hatte seine Gründe. Die Fernsehübertragung vom „Vienna City Marathon“ hatte ihn dermaßen aufgewühlt, dass er auf der Stelle anfing, Pläne zu schmieden.

Warum hatte dieser Marathon einen englischen Namen? Natürlich deshalb, weil er Wien weltweit berühmt machte. Von überall her kamen sie, um hier zu laufen, mit der Begründung, dass es nirgendwo sonst schöner sei. Nichts hörte ein Patriot wie Dr. Hohenadl lieber.

Wien konnte nicht ewig auf den Ruf der weißen Pferde in der Hofreitschule bauen und auch nicht auf die glockenhellen Stimmchen der Sängerknaben. Wien musste sich auch noch auf andere Weise in der Welt zu Wort melden. Dazu wollte Dr. Hohenadl unbedingt seinen Beitrag leisten. Nicht bloß als Zuschauer, obwohl auch die sehr wichtig waren. Sie drückten mit ihrer lebhaften Anteilnahme aus, welche Bedeutung das Ereignis für die Einwohner Wiens hatte. Er aber wollte darüber hinausgehen und ein aktiver Teilnehmer sein. Dafür war er bereit, Blut, Schweiß und Tränen einzusetzen. Nein, das war übertrieben. Schweiß aber auf alle Fälle, und zwar in Mengen.

Das Bild im Fernsehen, wie sich vierzigtausend Läufer und Läuferinnen jeglichen Alters, von oben gefilmt, dicht an dicht über die Reichsbrücke bewegten, konnte niemanden kalt lassen. Dr. Hohenadl wollte einer von ihnen sein. Die Kamera begnügte sich ja nicht bloß auf Gesamtaufnahmen. Hie und da sah man auch ein einzelnes Gesicht. Warum sollte das nicht zufällig seines sein?

Eine Lauffibel lieh er sich von den Städtischen Büchereien aus. Jede Einzelheit prägte er sich ein und vertiefte sich in den Streit zwischen den Schulen darüber, ob man Vorfuß oder Ferse laufen sollte. Dr. Hohenadl war zunächst für den Vorfußlauf gewesen, sattelte aber bald auf den Fersenlauf um, obwohl der Vorfußlauf, wie er fand, eleganter wirkte.

Er meinte es blutig ernst und fuhr zweimal die Woche hinaus in den Wienerwald zum Training. Hier erlebte er die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Hier wuchs die Sehnsucht, einmal in der Menge zu laufen, als Teil eines einzigartigen Spektakels. Schon vor Trainingsbeginn hatte er sich viele Gedanken über die richtige Ernährung gemacht. Was aßen die Äthiopier und die Kenianer, die jedes Jahr den Marathon in Wien und anderswo gewannen? Dr. Hohenadl setzte sich in die Städtischen Büchereien am Urban-Loritz-Platz. Er fand heraus, dass kenianische Frauen während der Schwangerschaft kleine Steine zu sich nahmen, um zugunsten des Fötus an Eisen, Kalzium und andere Mineralien zu kommen.

Dr. Hohenadl sah sich gegenüber den Afrikanern von vornherein im Nachteil, denn seine Mutter hatte das gewiss verabsäumt. Steine hatten bestimmt keinen Platz auf ihrem Speiseplan gehabt. Doch vielleicht ließ sich einiges nachholen. Woher aber die kenianischen Steine voller Eisen, Kalzium und anderer Mineralien nehmen? Es kam natürlich auf die Inhaltsstoffe an. Nach eingehendem Studium fand Dr. Hohenadl heraus, dass der heimische Schnittlauch mit den kenianischen Steinen beinahe gleichziehen konnte. Phänomenal, was in den Halmen steckte: Sie waren gesättigt mit Vitaminen, Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium. Dr. Hohenadl züchtete ihn in Blumentöpfen selbst. Er musste frisch sein, sonst gingen die wertvollen Inhaltsstoffe ja verloren. Schon zum Frühstück aß er ein Brot, dicht bedeckt mit Schnittlauch, und dann noch zwei Mal eines während des Tages. Von gut schmecken konnte nicht die Rede sein, aber Dr. Hohenadl überwand sich und belehrte sich eines Besseren. In Sachen Autosuggestion konnte ihm kaum einer das Wasser reichen. Schon am zweiten Tag glaubte er, die belebende Wirkung des Schnittlauchs in Form verbesserter Werte beim Training feststellen zu können.

Es kam die Phase mit den schmerzenden Blasen an den Fersen. Dr. Hohenadl überwand sie mit zusammengebissenen Zähnen. Eine Salbe und Hirschtalg, den ihm einst die Nachfahren eines Wiener Philharmonikers überlassen hatten, halfen.

Sieben Kilometer, das war zunächst sein Ehrgeiz. Ohnehin nur das Minimalziel. Im Grunde war es ein Wettlauf zwischen kenianischen Steinen und heimischem Schnittlauch. Eine Sensation wäre es schon gewesen, mit Hilfe der harmlos aussehenden grünen Halme an die Bestmarken herauszukommen. Dr. Hohenadl wollte realistisch und vorerst bei den sieben Kilometern bleiben. Doch der Halbmarathon konnte ja später an die Reihe kommen und vielleicht irgendwann einmal die ganze Strecke.

Mindestens einmal die Woche sah sich Dr. Hohenadl den Startbereich an der Wagramerstraße an und stellte sich vor, wie es wäre, inmitten von Tausenden zu stehen und auf das Signal zu warten. Alle seine Muskeln spannten sich bei dem Gedanken an. Seine Cousine Charlotte aus St. Pölten rief hie und da an und vergaß nie, spöttisch nach seinen Fortschritten zu fragen. Er fing an, die Tage bis zum nächsten Stadtmarathon zu zählen und einen detaillierten Trainingsplan festzulegen. Der Marathon besetzte seine Gedankengänge. Es gab kaum etwas, das sich nicht direkt oder indirekt auf den Marathon bezog. Er konnte sich schon nicht mehr vorstellen, wie Menschen ohne dieses Ziel leben konnten. In der Zeitung las er darüber, im Radio kam das Thema immer wieder vor, im Fernsehen wurden Berichte von Läufen in der ganzen Welt gezeigt und viele Gespräche in der U-Bahn drehten sich darum. Selbst unter Ausländern. Deren Sprache verstand er zwar nicht, aber das Wort „Marathon“ war nicht zu überhören.

Dr. Hohenadls Begeisterung grenzte an Besessenheit.

Umso dramatischer erlebte er die Ernüchterung. Das Startgeld! Selbstverständlich hatte er die Teilnahmebedingungen gelesen, samt allen verwirrenden Details. Aber den Absatz mit dem Nenngeld musste er übersehen haben. 58 Euro sollte er berappen! Dr. Hohenadl war empört. War es nicht er, der etwas leistete? Er, der mit seinem Einsatz mithalf, dass der Marathon zu einem Weltereignis wurde, von dem die Stadt kurz- und langfristig enorm profitierte? Und dafür sollte er bezahlen?! Das hieß doch, die wirtschaftlichen Prinzipien auf den Kopf zu stellen! Damit ich eine Leistung erbringen kann, muss ich bezahlen, anstatt umgekehrt dafür entlohnt zu werden! Nein! Und abermals nein! Sollen sie doch andere abkassieren. Ihn nicht!

Dr. Hohenadl zog die Konsequenz. Das ging aber nicht so schnell. Zu sehr waren ihm das Training und die spezielle Ernährung zu einer Gewohnheit geworden, von der er nicht ohne weiteres lassen konnte. Daher trainierte er weiter im Wienerwald. Ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger Ehrgeiz. Und er aß weiterhin die Schnittlauchbrote. Wie denn auch anders? Hätte er seine selbstgezüchtete Schnittlauchkultur zum Biomüll werfen sollen?

Als seine Cousine Charlotte aus St. Pölten überraschend bei ihm hereinschneite, war er gerade mit dem Frühstück fertig. Sie schnupperte und stellte fest: „Hier riecht es ein bisschen streng.“ Dr. Hohenadl konnte ihr nicht beipflichten, beteiligte sich aber an der Ursachenfindung. Es war der Duft des Schnittlauchs. Dr. Hohenadl erklärte ihr die Vorzüge des Schnittlauchs. Er sei sogar den kenianischen Steinen überlegen: wegen der Vitamine, des Eisens, der Glucoinsolate, Alkaloide und pflanzlichen Enzyme. Charlotte hörte sich seinen kleinen Vortrag an und kommentierte zuletzt:

„Sehr überzeugend. Vermutlich ein hervorragendes Kraut für einen Langstreckenläufer. Aber hast du bedacht, dass du dich mit den übertriebenen Mengen, die du zu dir nimmst, in den Bestimmungen über das Doping verstrickst?“

An dieser Stelle hätte Dr. Hohenadl seiner Cousine eingestehen müssen, den Marathonplan bereits aufgegeben zu haben. Zugleich aber hätte er den Grund nennen müssen. Das wollte er nicht. Stattdessen antwortete er:

„Darauf will ich es ankommen lassen. Den Kenianern passiert ja auch nichts wegen ihrer Steine.“

„Ich finde, die Marathon-Idee passt überhaupt nicht zu dir. Du hast nicht genügend darüber nachgedacht. Du bist kein Massenmensch. Zuschauen, ja. Von mir aus auch anfeuern. Aber doch nicht mitrennen. Was ist das für ein Vergnügen?“

„Du verstehst es nicht. Hier wird auf uralte Anlagen des Menschen zurückgegriffen. Er kann sich eins fühlen mit seiner Vorvorvergangenheit, als er ein Hetzjäger gewesen ist.“

„Du fühlst den Hetzjäger in dir? Das ist mir noch nie passiert.“

„Wenn dir das nicht genügt, dann schau doch auf die großartigen anderen Aspekte des Ereignisses.“

„Die da sind…?“

„Wie du weißt, siegen immer wieder die Kenianer, manchmal auch ein Äthiopier.“

„Ja und?“

„Niemand neidet ihnen den Preis. Die Wiener freuen sich sogar mit ihnen. Es fallen so gut wie gar keine rassistischen Bemerkungen.“

„Dazu würdest du dich ja auch sonst nicht hinreißen lassen“, und unbeschwert: „Die Wiener haben beim letzten Mal sogar applaudiert, als bei den Frauen eine Deutsche gesiegt hat. Das war noch nie da.“

„Hör mir zu: Du wird hoffentlich nicht vergessen haben, worauf sich die Tradition des Marathonlaufs beruft.“

„Klar, weiß ich das. Der athenische Läufer hat nach einer Schlacht gegen die Perser über 42 Kilometer zurückgelegt, um daheim den Sieg zu verkünden.“

„Ja, aber dann ist er tot umgefallen. Kann das ernsthaft ein Vorbild sein?“

Hier hätte Dr. Hohenadl einlenken und seinen Scheinwiderstand aufgeben können. Aber er sagte:

„Kein Wunder, dass er tot umfiel. Der Mann musste mit Schild und Speer laufen, weil er sonst als Krieger nicht zu erkennen gewesen wäre. Stell dir die Behinderung vor! Heute kann man freihändig und unbeschwert laufen.“

„Der Sieger des letzten Wien-Marathons ist zwar nicht tot umgefallen, aber er hat am Ende gekotzt. Das war in der Fernsehübertragung zu sehen. Darauf arbeitest du hin?“

„Er hat davor vielleicht etwas Unverträgliches gegessen.“

„Du hast schon Recht: Beim Marathon zeigen die Wiener den Teilnehmern aus Afrika gegenüber Toleranz. Das ist gut. Die laufen ihrer Armut davon. Aber du? Was tust du? Du scheinst ihnen den Sieg nicht zu gönnen. Deshalb willst du dich an die Spitze heranarbeiten, um irgendwann einmal ganz oben zu stehen. Nicht zuletzt aus Missgunst gegenüber den armen Afrikanern!“

Dr. Hohenadl glaubte nun, genug dagegen gehalten zu haben und fand es an der Zeit, gespielte Einsicht zu signalisieren. „Ich bin verblüfft. Das war mir bis zu diesem Augenblick nicht bewusst. Könnte es sein, dass du mich mit der Nase auf einen Rest von Rassismus, tief in meinem Inneren gestoßen hast?“

Charlotte sagte nur: „Wer weiß?“ Dr. Hohenadl konnte sie dann noch dazu überreden, einmal ein Brot mit ganz, ganz frischem Schnittlauch zu probieren. „Vielleicht hast du Recht“, sagte Charlotte. „Weitaus besser im Geschmack als kenianische Steine.“

Werner Thuswaldners Prosaband „Die Welt des Dr. Hohenadl. Ansichten eines gelernten Österreichers“ ist 2019 bei Ecowin erschienen