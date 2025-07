SATIRE

xx/xx/25 Jeden Mittwoch stand Dr. Hohenadl an der Gumpendorferstraße und wartete auf Walid. Mit seiner Schirmmütze, der abgewetzten Kordhose und dem Pullover sah er aus wie verkleidet. Walid war mit seinem Lieferwagen meistens pünktlich. Walid, der aus Oberägypten stammte, grüßte mit „Hi, Beggar, wie geht’s?“

Von Werner Thuswaldner

Walid lachte immer, und Dr. Hohenadl war nie sicher, ob er dies aufgrund seiner guten Laune tat oder ob es nicht auch ein wenig spöttisch klang. Für Walid hieß Dr. Hohenadl „Beggar“. Das kam daher, dass Dr. Hohenadl, als er sich bei der Wiener Tafel als freiwilliger Helfer meldete, nicht seinen richtigen Namen angab, sondern sich als „Helmut Berger“ eintragen ließ. Eine zweite Identität zu haben, gefiel ihm außerordentlich, und er nahm sich vor, von der von der Möglichkeit die Identität zu wechseln, öfter Gebrauch zu machen. Walid verwandelte „Berger“ von Anfang an in „Beggar“. „Beggar“ passte zur Wiener Tafel besser als „Berger“ und weitaus besser als Dr. Hohenadl.

Dr. Hohenadl machte mit Walid jeden Mittwoch die Tour zum Naschmarkt. Dort luden sie Obst- und Salatkisten ein, Brotlaibe und Milch. Gurken und Bananen, die schon zarte Sommersprossen zeigten. Mit ihrer Ladung steuerten sie dann die Stützpunkte in Margareten, Strebersdorf, Liesing, Hietzing und Hernals an. Um zwölf Uhr waren sie fertig. Dr. Hohenadl spürte von der ungewohnten Arbeit jeden Knochen einzeln. Er ging nach Hause und legte sich hin. Aber am nächsten Mittwoch wartete er wieder verlässlich an der Gumpendorferstraße auf Walid.

Insgesamt fühlte sich Dr. Hohenadl, seit er wöchentlich mit Walid für die Wiener Tafel die Naschmarkt-Tour machte, ein wenig besser. Die Wiener Tafel war für ihn der letzte Ausweg gewesen. Länger hätte er es nicht ausgehalten. Jeder Weg durch die Stadt war für ihn zum Spießrutenlauf geworden. Sein Problem war das Vorbeigehen an den Bettlern. Aufmerksames Zubodenschauen half nicht. Genauso wenig, den Schritt zu beschleunigen und womöglich auch noch vor sich hin zu pfeifen.

Es gelang ihm nicht, den Blick ganz abzuwenden, er bekam mit, dass sich ihm eine Hand entgegenstreckte, die zu einer auf dem Boden hockenden, in Decken gehüllten, zahnlosen Frau gehörte. Die Bettlerin gab ein paar unverständliche Töne von sich. Aber ganz und gar unverständlich waren sie nicht. Dr. Hohenadl wusste, was gemeint war. Er sollte nicht so tun, als wüsste er nicht ganz genau, was von ihm erwartet wurde. Aber er gab nicht nach. Er griff nicht nach seiner Börse. Wenn er früh genug sah, dass ihm auf dem Gehsteig eine schwankende Gestalt, gestützt von einer Krücke, entgegenkam, den Kopf seltsam nach hinten verdreht, dann versuchte er noch so schnell wie möglich auf die andere Straßenseite zu kommen.

Einige machten ja Musik, auf einer Ziehharmonika, auf einer Geige oder auf einer Mundharmonika. Sie deuteten an, dass sie nichts umsonst wollten, dass sie zu einer Leistung bereit waren. Aber Dr. Hohenadl reagierte auch nicht auf diese Kategorie von Bettlern. Am schlimmsten kam es ihm an, wenn ein kleines, verdrecktes Kind dabei war. Wenn ihn der Blick des Kindes traf, dann fuhr ihm ein Stich ins Herz, und er musste kurz um Luft ringen. Unweigerlich stellte sich ihm die Frage, wie denn das Kind an der Seite der Mutter auf der Straße den ganzen Tag verbrachte. Was mochte in ihm vorgehen?

In solchen Fällen hatte Dr. Hohenadl seine Hand schon manchmal an der Börse gehabt. Aber dann dachte er wieder an sein Programm, mit dem er sich gegen alle gefühligen Attacken abhärtete: Das waren ja gar keine echten Bettler, sagte er sich vor. Es waren Bettler-Darsteller. Die wurden irgendwo in der Slowakei auf ihren Auftritt in Wien vorbereitet. Wie Schauspieler wurden sie trainiert und die Gesten und eine Mimik zum Gotterbarmen einstudiert, die im Stande war, Mitleid zu erwecken. Natürlich bekamen sie auch die entsprechend schäbigen Kostüme beigestellt. Und dann wurden sie früh morgens nach Wien zu ihren Standorten transportiert. Am Abend, nach Dienstschluss, kam der Kleintransporter und sammelte sie wieder ein, und es folgte die Buchhaltung.

Jeder Gutherzige, der ihnen tagsüber etwas gegeben hat, ist der Betrogene, denn abends kassieren die Hintermänner ab. Mit Sätzen wie diesen betäubte Dr. Hohenadl sein Gewissen. Er glaubte diese Sätze und glaubte zugleich nicht. Ganz ließ sich sein Gewissen damit nicht beschwichtigen.

Aber es gab ja noch andere Sätze: Mit dem Wenigen, das er geben könnte, wäre so gut wie gar nichts getan. Es müsse zu strukturellen Änderungen in den Herkunftsländern dieser Bettler, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, kommen. Waren das nicht EU-Länder? Das Problem der Bettler war also gar nicht sein Problem, es war ein Problem der Politik, in den zuständigen Ländern und in Brüssel. Also sollte sich die Politik gefälligst anstrengen.

Doch auch diese Sätze bewirkten bei Dr. Hohenadl nur wenig. Es fiel ihm ein, was ihnen als Zöglingen eines strengen katholischen Internats eingetrichtert worden war: Barmherzigkeit zu üben ist gottgefällig. „Was ihr dem geringsten meiner Brüder tatet, das habt ihr mir getan.“ Das war nicht nur Merkstoff im strengen katholischen Internat, das wurde auch litaneihaft von den Kanzeln gepredigt. Waren nicht Almosen geradezu ein Markenzeichen der katholischen Kirche? Unentwegt sind durch die Jahrhunderte hindurch Almosen gespendet worden, für die Armen zu Hause und für die Armen auf den fremden Kontinenten, die erst zu Katholiken gemacht werden mussten. Für sie konnte extra gespendet werden, in eine Kassa, auf der ein schwarzes Kind stand. Wurde ein Opfer eingeworfen, nickte die Puppe automatisch vor lauter Dankbarkeit.

Ein Wunder, dass angesichts so vieler Opfer noch immer Armut in der Welt existierte. Sie wurde bekämpft und wuchs ständig nach. So mussten und konnten weiterhin Almosen gegeben werden, ohne dass es je zu einem Spendenstau gekommen wäre. Ja, konnten. Denn die Armut gab den Reichen die Chance, Barmherzigkeit zu üben. Dr. Hohenadl überlegte und war schon nah daran, die Stadt zu verlassen und aufs Land zu ziehen. Im Dorf hockte bestimmt nicht an jeder Ecke ein Bettler. Ja, auch dort würde er den Sammlern, die mit ihren Büchsen unter irgend einem Vorwand, Rotes Kreuz, Kameradschaftsbund, Samariter, Heilige Drei Könige, an die Haustür kamen, nicht entgehen. Aber wenigstens im Freien würde er sich ungehindert bewegen können.

In Wien verließ er die Wohnung nur noch in dringenden Fällen. Wenn es unbedingt sein musste, suchte er sich die schäbigsten Sachen zum Anziehen aus, so dass ein Bettler denken musste, er sei ein Kollege und deshalb Abstand davon nahm, ihn zu behelligen.

Auch an eine sehr bequeme Möglichkeit dachte er: Regelmäßig kamen mit der Post Angebote, die Patenschaft für ein Kind in Bangladesch oder in Nigeria zu übernehmen. Die Fotos, mit denen der Text illustriert war, zeigten niedliche, lachende Gesichter, und an ihm, Dr. Hohenadl im reichen Mitteleuropa, würde es liegen, ob sie entweder auch noch in vielen Jahren lachen konnten oder Hungers würden sterben müssen. Ein Erlagschein lag immer verlässlich bei. Empfohlen wurde, einen praktischen Einziehungsauftrag einzurichten.

Dr. Hohenadl war für Erlagschein. Die Bestätigung über die Einzahlung könnte er immer und überall vorweisen, wo an seine Mildtätigkeit appelliert wurde. Zugleich zweifelte er, ob die osteuropäischen Bettler den Wink mit dem Zahlungsabschnitt richtig deuten würden. Aber gab es nicht auch gegen diese Art von Almosen gravierende Einwände? Dr. Hohenadl kannte sie. Hilfsorganisationen standen dahinter. Apparate mit einer Menge Bürokratie, die erhalten werden musste, so dass von der Spende, wenn überhaupt, nur ein winziger Bruchteil ans Ziel gelangte. Waren das nicht gewichtige Gründe, einer Patenschaft lieber nicht näherzutreten, fragte sich Dr. Hohenadl und hatte innerlich schon eine Entscheidung getroffen.

Aber irgendetwas musste passieren. Dr. Hohenadl war nicht bereit, sich gänzlich dem Trübsinn zu überlassen.

Zufällig las er in einer Gratiszeitung, die an der U-Bahnhaltestelle Zieglergasse über m Lebensmittel, die gerade noch gut waren, die nicht gleich weggeworfen, sondern Bedürftigen zugutekommen sollten. Den Gedanken fand er äußerst lobenswert. Sofort begann er darüber nachzudenken, wie er sich für die „Wiener Tafel“ nützlich machen könnte. Er konnte es sich vorstellen, sich, beginnend beim Frühstück, bis zum Abendessen zurückzuhalten und alles, was er sich vom Mund absparte, der „Wiener Tafel“ zu bringen. Eine Woche lang probierte er aus, wie viel sich durch diese Selbstkasteiung ansammelte.

Es war lächerlich wenig. Ein harter Brotrest, ein wenig Instantpulver für eine Fertigsuppe, ein paar Blätter von einem Eisbergsalat, vier dunkel angelaufene Weinbeeren und ein hart gewordenes Schinkenblatt. Nein, mit dieser Sammlung wagte er es nicht, bei der „Wiener Tafel“ vorzusprechen, ohne vorher anzurufen.

Weitschweifig erkundigte er sich, wie groß die Mengen sein müssten, die man vorbeibringen könne. Er bekam höfliche Antworten, und es wurde ihm auch die Möglichkeit der Abholung angeboten. Dr. Hohenadl wehrte erschrocken ab und wusste nicht weiter. Die freundliche Stimme sagte, dass auch stundenweise Hilfe willkommen sei. Er könne jederzeit vorbeikommen. Das tat Dr. Hohenadl und ließ sich als „Herbert Berger“ gleich für Mittwoch einteilen. Walid nahm ihn unter seine Fittiche und stellte ihn allen Standbetreibern auf dem Naschmarkt als „Mr. Beggar“ vor. Jeder kannte Walid. Er war geschickt im Verstauen der Kisten und im Ausnützen der letzten Platzreserve. Nie passierte es, dass Dr. Hohenadl enttarnt worden wäre. Hie und da sah er einen Bekannten, dann drückte er seine Schildmütze ein wenig tiefer ins Gesicht. Er war nicht mehr als Walids Gehilfe, aber er akzeptierte diese Rolle liebend gerne.

Pünktlich um zehn Uhr an jedem Mittwoch fuhr Walid eine Parklücke an, öffnete eine Dose und reichte Dr. Hohenadl eine Semmel mit magerer Wurst und eine kleine Flasche Mineralwasser. Er selbst gestand sich dasselbe zu. Dr. Hohenadl fragte sich, ob Walid ihm diese Zwischenmahlzeit spendierte oder ob er sie von der „Tafel“ zugeteilt bekam. Weil ihn das irritierte, aß er nicht mit vollem Genuss. Walid erzählte in diesen Pausen von seinen Kindern, von der Lage in Ägypten und davon, dass er schon bald nach Hause zurückkehren wollte. Er stellte aber auch Fragen. Und zwar wollte er genau wissen, warum sich Dr. Hohenadl, der „Mr. Beggar“, für die „Tafel“ engagierte. Er hätte schon mehrere Helfer gehabt, und sie alle hätten ihre spezielle Geschichte erzählt.

Dieser Punkt interessierte Dr. Hohenadl brennend.

„Manche haben ein Gelübde gemacht. Sie haben zu ihrem Gott gesagt: Wenn du mich von der Krankheit heilst, arbeite ich ein halbes Jahr bei der Tafel. Und ihr Gott war einverstanden. Einer hat gesagt: Sein verlorener Sohn ist wieder heimgekommen. Er war froh und arbeitet deshalb drei Monate für die Tafel. Eine Frau hat gesagt: Ihr Mann hat die Freundin aufgegeben und ist wieder bei der Familie. Aber es gibt auch andere. Katholische zum Beispiel. Sie wollen Verdienste sammeln für den Himmel. Viele Geschichten. Und du? Was ist bei dir?“

Dr. Hohenadl fand, dass keiner der erwähnten Fälle auf ihn zutraf. Als er antwortete, war ihm klar, dass es nicht die ganze Wahrheit war.

„Mir geht es so lala. Anderen geht es sehr schlecht. Also muss ich helfen.“

„Und gar kein Gedanke dahinter?“

„Eigentlich nicht.“

Korrekterweise hätte Dr. Hohenadl sagen müssen, dass der Gewissensdruck ihn hin zur Tafel gezwungen hatte, weil es ihm unmöglich geworden war, sich in der Stadt frei zu bewegen. Er hätte eingestehen müssen, dass ihn neurotische Anwandlungen geplagt hatten. Zu wiederholtem Mal war er in seinen Träumen von einer Horde von Bettlern verfolgt worden.

„Das ist das Beste“, lobte Walid, „man soll nicht rechnen. Allah merkt es.“ Diese Worte hörten sich für Dr. Hohenadl fast wie eine Absolution an. Zugleich dachte er daran, wie schön und großmütig es sich anfühlen müsse, rein aus freien Stücken Gutes zu tun. Denn seine Arbeit für die „Wiener Tafel“ war zwar nicht bezahlt, aber eine Art Berechnung von seiner Seite aus war ja doch im Spiel.

Werner Thuswaldners Prosaband „Die Welt des Dr. Hohenadl. Ansichten eines gelernten Österreichers“ ist 2019 bei Ecowin erschienen