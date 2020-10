Noch ein Jahr mit Helga!

FESTSPIELE / PRÄSIDENTIN 14/10/20 Sie geht zum siebenten Mal in die Verlängerung! Der Vertrag von Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler wurde um ein eiteres Jahr, bis 31. Dezember 2021, verlängert. Das gab das Festspiel Kuratorium nach seiner 258. Sitzung gestern Dienstag (13.10.) bekannt. Von Heidemarie Klabacher Intendanten kamen und gingen. Sie steht seit 26. Jänner 1995 den Salzburger Festspielen als Präsidentin vor. 2016 hatte Helga Rabl-Stadler sich um eine dreijährige Verlängerung beworben, weil Intendant Markus Hinterhäuser sie „in langen Gesprächen" davon überzeugt habe, gemeinsam das 100-Jahr-Jubiläum 2020 zu gestalten. „Diesem Ziel fühle ich mich nach wie vor verpflichtet", sagt Rabl-Stadler. Das Jubiläum ist ja noch nicht vorbei, die hundertsten Festspiele fanden ja, der Corona-Pandemie wegen reduziert statt. Das Jubiläum geht nächsten Festspielsommer weiter, „um alle heuer ausgefallenen Vorstellungen im kommenden Jahr nachholen zu können". „Wir freuen uns sehr, dass uns Helga Rabl-Stadler im verlängerten Jubiläumsprogramm 2021 weiterhin als Festspielpräsidentin unterstützen wird. Vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen ist es unersetzlich, auf ihre große Erfahrung zurückgreifen zu können", sagt der derzeitige Vorsitzende des Festspielkuratoriums, Hans Scharfetter vom Tourimusförderungsfonds. Helga Rabl-Stadler hatte bereits Anfang Juni dieses Jahres ihre Bereitschaft zur Vertrags-Verlängerung bekundet, als sie von Intendant Markus Hinterhäuser und dem kaufmännischen Geschäftsführer Lukas Crepaz darum gebeten wurde, sich neuerlich zu bewerben. Helga Rabl-Stadler: „Ich bleibe mit meiner Bewerbung meinem Ziel treu, die Durchführung des Jubiläumsprogramms zu unterstützen und werde die nächsten Monate nützen, um die finanzielle Basis auszubauen und abzusichern, die Markus Hinterhäuser für seine anspruchsvollen Programme braucht." „Alle Mitglieder des Festspiel-Kuratoriums befürworten die persönliche Entscheidung der Festspielpräsidentin", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei der Kuratoriumssitzung: „Helga Rabl-Stadler lebt die Weltmarke Salzburger Festspiele und prägt durch ihr unermüdliches Wirken seit mehr als 25 Jahren deren unverwechselbare Identität."