Das Spiel kann beginnen

NACH REDAKTIONSSCHLUSS FESTSPIELE / JEDERMANN 14/06/21 Die Festspiele haben heute Montag (14.6.) den neuen Jedermann Lars Eidinger und die neue Buhlschaft Verena Altenberger in Salzburg empfangen. Die Proben für die Wiederaufnahme des Jedermann beginnen. Gerade war sie mit ihrem neuen Extrem-Kurzhaar-Schnitt - sprich Glatze - und als Marie im Streifen Me, We des Filmemachers David Clay Diaz bei der Diagonale in Graz im Blickpunkt der Filmszene. Nun wendet sich Verena Altenberger für die nächsten Monate der – voraussichtlich – kleinsten, aber berühmtesten Rolle ihrer Schauspiel-Karriere zu. Die gebürtige Gasteinerin, die vor vier Jahren als drogensüchtige Mutter in Adrian Gogingers Film Die Beste aller Welten ihren Durchbruch hatte, ist die nächste Dame im (hoffentlich) roten Kleid, die ihren Geliebten zu fragen hat: „Was ficht dich an, mein Buhle traut, mein lieber Mann..." Regisseur Michael Sturminger und Schauspielleiterin Bettina Hering präsentierten zusammen mit dem Direktorium der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, Markus Hinterhäuser und Lukas Crepaz, heute Montag (14.6.) das neue Jedermann-Paar. „Anfang Juli wird das in vielen wichtigen Rollen neu besetzte Ensemble von den Probenerfahrungen berichten", so die Festspiele in ihrer Aussendung. Zunächst stehe eine intensive Probenphase auf der Probebühne an, während auf dem Domplatz die Bühne und Tribüne aufgebaut werden. (SFS/dpk) Bilder: SF/Anne Zeuner