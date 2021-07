HINTERGRUND / YOUNG SINGERS PROJECT

09/07/21 Seit 2008 haben am Young Singers Project 170 junge Sängerinnen und Sänger aus 42 Ländern teilgenommen. „Viele von ihnen haben seitdem tolle Erfolge gefeiert und viele von ihnen sind auch in den Jahren nach dem YSP immer wieder auf den Bühnen der Salzburger Festspiele zu erleben gewesen.“

Von Heidemarie Klabacher

Evamaria Wieser ist für das Young Singers Projekt verantwortlich. Sie berichtet von Erfolgen, Engagements und sich öffnenden Perspektiven für junge Sängerinnen und Sänger, die seit 2008 die künstlerische und berufspraktische Kaderschmide YSP durchlaufen haben. „Josh Lovell (YSP 2019) hat gerade den ersten Preis beim Internationalen Belvedere Wettbewerb gewonnen, Verity Wingate, die im vergangenen Sommer als Schleppträgerin in Elektra debütiert hatte und Teilnehmerin des diesjährigen YSP sein wird, wurde mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.“ Federica Lombardi (YSP 2015) habe Erfolge als Fiordiligi, Contessa, Donna Elvira, Anna Bolena an der Metropolitan Opera, Mailänder Scala, Staatsoper München und vor wenigen Wochen an der Wiener Staatsoper gefeiert: „Nun kehrt sie als Donna Elvira in der Neuproduktion von Mozarts Don Giovanni zu den Salzburger Festspielen zurück.“ Derek Welton (YSP 2011) gastierte bei den Salzburger Festspielen 2017 als Herzog von Albany im Lear und im vergangenen Sommer als Orest in Elektra: „Diese Rolle sang er letzte Spielzeit auch an der Wiener Staatsoper“, ergänzt die Leiterin des Young Singers Projekt. Nach Auftritten bei den Bayreuther Festspielen sei Derek Welton erst jüngst an der Deutschen Oper Berlin in der Neuproduktion von Wagners Rheingold als Wotan zu sehen gewesen.

Andrè Schuen (YSP 2010), in Salzburg schon seit den frühesten Anfängen seiner Karriere immer wieder bejubelt, feierte vergangenen Sommer als Guglielmo in Così fan tutte sein Operndebüt bei den Festspielen. „Er übernimmt diese Partie auch heuer“, sagt Evamaria Wieser. Joel Prieto (YSP 2008) kehrte nach seinem Debüt 2011 als Don Ottavio in Mozarts Don Giovanni im Festspielsommer 2019 als Orpheus in Orphée aux enfers zurück zu den Festspielen.

Alisa Kolosova (YSP 2009) kehrt nach ihrer Mitwirkung als Neris in Luigi Cherubinis Médée bei den Festspielen 2019, diesen Sommer als Solistin in der Missa solemnis unter Riccardo Muti zurück. Catriona Morison (YSP 2011) gewann 2017 die BBC Cardiff Singer of the World Competition.

Christina Gansch, YSP-Teilnehmerin aus dem Jahr 2015, sang zuletzt in Mozarts La clemenza di Tito am Royal Opera House Covent Garden die Servilia. Diese Partie sang sie auch 2017 bei den Salzburger Festspielen unter Teodor Currentzis. Im Sommer 2021 wird Christina Gansch als fünfte. Magd in Elektra in Salzburg zu erleben sein, bevor sie im September 2021 die Pamina in Mozarts Zauberflöte in London singt.

Vasilisa Berzhanskaya (YSP 2017) wird nach ihren Debüts in Amsterdam, Berlin und Rom in diesem Sommer beim Rossini Festival Pesaro die Sinaide in Moise et Pharao singen. 2019 sang sie in Salzburg die Diana in Offenbachs Orphée aux enfers. Andrezj Filonczyk (YSP 2016) debütierte an der Opéra National de Paris, Teatro Real Madrid, der Bayerischen Staatsoper, Royal Opera House Covent Garden, der Oper in Rom und wird demnächst auch an der Lyric Opera Chicago zu hören sein. Freddie de Tommaso (YSP 2018) debütierte im September 2020 an der Seite von Asmik Grigorian als Pinkerton in Giacomo Puccinis Madama Butterfly an der Wiener Staatsoper, und war dort auch als Ismaele in Giuseppe Verdis Nabucco und als Macduff in Giuseppe Verdis Macbeth zu hören. In der kommenden Spielzeit wird er an der Mailänder Scala debütieren. Die Erfolge sind zeitlich ganz nahe: „Carmen Artaza (YSP 2019) gewann den ersten Preis beim Francisco Viñas-Wettbewerb 2021 in Barcelona“, berichtet Evamaria Wieser. „Huw Montague Rendall (YSP 2017) ist zur Zeit als Guglielmo in Mozarts Così fan tutte in Glyndebourne zu hören und wird im Herbst 2021 in London und Chicago als Papageno in der Zauberflöte debütieren.

