FESTSPIELE / YOUNG SINGERS PROJECT 09/07/21 Evamaria Wieser wählt die Sängerinnen und Sänger aus, die im Rahmen des Young Singers Projcet eine umfassende künstlerische und berufspraktische Weiterbildung erhalten. Heuer sind es zwölf junge Sängerinnen und Sänger aus Südafrika, Russland, Deutschland, Rumänien, Österreich, Polen, Japan, den USA, Großbritannien und Mexiko. Von Heidemarie Klabacher „Welch gutes Ohr Evamaria Wieser, die Leiterin des Young Singers Project hat, zeigt sich daran, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Young Singers Projects bei Wettbewerben in der ganzen Welt hervorragend abschneiden und in den besten Opernhäusern engagiert werden", sagt Intendant Markus Hinterhäuser. Wie jedes Jahr würden die jungen Sängerinnen und Sänger auch heuer in aktuellen Festspielproduktionen eingesetzt. Bei internationalen Vorsingen wählt Evamaria Wieser die Sängerinnen und Sänger aus, die im Rahmen des Young Singers Projects nicht nur musikalischen und repertoiremäßigen Unterricht, sondern auch szenische Probenarbeit, Sprachcoaching, Liedinterpretation und die Arbeit mit Festspielkünstlern. „Die öffentlichen Meisterklassen und der Praxisbezug machen das YSP zu einem Förderprogramm mit internationalem Modellcharakter."Die Meisterklassen leiten heuer Malcolm Martineau, Gerald Finley und Tanja Ariane Baumgartner. Die Teilnehmer des Young Singers Project gestalten alljährlich die Aufführungen der Kinderoper der Festspiele. Heuer ist dies die Uraufführung von Elisabeth Naskes und Ela Baumanns Musiktheater Vom Stern, der nicht leuchten konnte. Weitere Auftritte haben einzelne Young Singers in Tosca und Elektra sowie am YCA Award Concert Weekend. Im Abschlusskonzert am 28. August präsentieren sich alle Young Singers begleitet vom Mozarteumorchester unter der Leitung von Adrian Kelly. Hier also werden die Teilnehmer des Young Singers Project 2021 in diesem Sommer in folgenden Produktionen zu sehen sein: Vom Stern, der nicht leuchten konnte: Miriam Kutrowatz (Sopran), Freya Apffelstaedt (Alt), Gabriel Rollinson (Bassbariton), Sebastian Mach (Tenor), Tobias Hechler (Countertenor), Liubov Medvedeva (Koloratursopran), Nikolai Zemlyanskikh (Bariton). Elektra: Verity Wingate (Sopran) Die Schleppträgerin und Evgenia Asanova (Mezzosopran) Die Vertraute. Tosca: Alexander Köpeczi (Bass) Un carceriere. YCA Award Concert Weekend: Liubov Medvedeva (Koloratursopran), Ángel Macías (Tenor), Ikumi Nakagawa (Sopran). Kostenlose Zählkarten für die öffentlichen Meisterklassen gibt es im Salzburger Festspiele Shop in der Hofstallgasse - die Karten müssen personalisiert werden - www.salzburgerfestspiele.at Bilder: SF / Liliya Namisnyk (1); privat (1); Nastya Kovski (1)