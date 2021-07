Solidarität und Loyalität

FESTSPIELE / UM-BESETZUNGEN 09/07/21 Anreisen geht. Die Heimreise nach England führt in die Quarantäne. City of Birmingham Symphony Orchestra und Chorus können daher nicht kommen. Das Gustav Mahler Jugendorchester, das ORF Radio-Symphonieorchester und der Wiener Singverein springen kurzfristig gemeinsam ein und retten mit dem allerersten Festspielkonzert zugleich das Herzstück der Ouvertüre spirituelle zum Motto Pax – die Aufführung von Benjamin Brittens War Requiem. Von Heidemarie Klabacher Das Gustav Mahler Jugendorchester, das ORF Radio-Symphonieorchester und der Wiener Singverein springen kurzfristig für das City of Birmingham Symphony Orchestra und den City of Birmingham Chorus ein. Die Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla, Preisträgerin des Young Conductors Award von 2012, leitet wie geplant die Aufführung. „Die aktuellen Reisebeschränkungen und Quarantäne-Verordnungen stellen die Festspiele auch in diesem Sommer vor große Herausforderungen." Es gelinge zwar den Festspielen alle Künstler und Künstlerinnen nach Salzburg zu holen. Es seien die Quarantäne-Verordnungen von Großbritannien für die Rückkehr, die zu zwei Absagen geführt und Umbesetzungen notwendig gemacht haben. Das melden die Festspiele in ihrer aktuellen Aussendung. Betroffen ist mit dem War Requiem von Benjamin Britten ein Herzstück der Ouverture spirituelle. „Zu unserer großen Freude hat das Gustav Mahler Jugendorchester in kürzester Zeit seine Mitglieder in ganz Europa kontaktiert und 91 Musikerinnen und Musiker aus 18 Ländern für das Projekt gewinnen können. Um das groß besetzte Hauptwerk des Abends, das War Requiem von Benjamin Britten realisieren zu können, hat sich das ORF Radio-Symphonieorchester Wien ohne Zögern bereit erklärt, mit dem Gustav Mahler Jugendorchester gemeinsam dieses für das Festspieljubiläum so wichtige Projekt zu realisieren und dafür 13 Orchestermitglieder zu stellen." Auch dem Wiener Singverein habe trotz Urlaubsphase sofort seine Unterstützung zugesagt. „Dank der Urlaubsabsage oder -verschiebung vieler Mitglieder des Wiener Singvereins ist es gelungen den großen Chor mit über hundert Choristen und Choristinnen zusammenzustellen." Wegen der Symbolik ist es aber schon schade: „Das City of Birmingham Symphony Orchestra hat das War Requiem von Benjamin Britten 1962 in der wiederaufgebauten Kathedrale von Coventry uraufgeführt." Die Festspiele bedauerten daher sehr, dass das CBSO nicht nach Salzburg kommen kann. Dass aber nun „Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa dieses Konzert gestalten werden, ist eine ebenso starke Botschaft, die besonders gut zur Gründungsidee der Salzburger Festspiele als europäisches Friedensprojekt passt." Das Vokalensemble The Tallis Scholars musste aufgrund der aktuellen Rückreise-Quarantäne-Pflicht nach Großbritannien seine Mitwirkung bei den Salzburger Festspielen absagen. „Dankenswerterweise hat sich das auf Werke der Renaissance spezialisierte Vokalensemble Cinquecento bereit erklärt, einzuspringen." Das Ensemble Cinquecento greife das geplante Programm der Tallis Scholars mit der Missa L'homme armé super voces musicales von Josquin Deprez auf und ergänze es durch weitere L'homme armé Vertonungen. Heuer abgesagt und auf die Festspiele 2022 verschoben wird der für den 9. August geplante Liederabend mit Asmik Grigorian und Markus Hinterhäuser.