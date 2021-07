Festspiele Berichte von den Salzburger Festspielen Das Festspielprogramm online



Medizin für die Ohren

FESTSPIELE / SPONSORING 29/07/21 Seit 2019 ist die Schweizer Kühne-Stiftung Hauptsponsor der Salzburger Festspiele. Und das wird sie auch bleiben. Die Vertragsverlängerung für weitere drei Jahre, also bis 2024, wurde dieser Tage unterschrieben. Und auch Siemens bleibt auf Langstrecke an Bord. „Mindestens drei Jahre mit einer Option auf weitere zwei Jahre, also bis 2026", heißt es. „Unternehmerischer Erfolg sollte mit einer Förderung des Gemeinwohls einhergehen", sagt Klaus-Michael Kühne. Im kulturellen Bereich unterstützt die 1976 ins Leben gerufene Kühne-Stiftung Opern- und Konzerthäuser in verschiedenen Ländern, so unter anderem die Elbphilharmonie und Staatsoper in Hamburg und das Lucerne Festival. „Stiftungen haben eine lange Tradition und für die Gesellschaft viel geleistet sowie Anstöße zu deren Weiterentwicklung gegeben", erklärt Klaus-Michael Kühne. „So gehen Universitäten, medizinische Einrichtungen und Kulturveranstaltungen wie Festspiele und Museen auf Stiftungsinitiativen zurück." 30 Millionen Schweizer Franken jährlich lässt sich die Kühne-Stiftung solches Engagement kosten. Die Schwerpunkte der Kühne-Stiftung liegen im Bereich von Logistik, Medizin und Kultur. In Logistik- und Verkehrswirtschaft gehören die Aus- und Weiterbildung sowie Forschung und Wissenschaft mit der eigenen Kühne Logistics University zu den Schwerpunktaufgaben, ergänzt durch die internationalen Programme „Humanitäre Logistik" und „Nachhaltigkeit in Welthandel und Logistik". Ein weiterer Schwerpunkt ist die Medizinförderung durch Forschung, Therapie und Edukation auf den Gebieten Allergologie und Kardiologie. Im schweizerischen Davos unterhält man eine eigene Hochgebirgsklinik mit angeschlossenem Medizin-Campus. Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler verweist auf die Planungssicherheit. „Besonders freut uns, dass das Ehepaar Kühne, das selbst mit so viel Leidenschaft junge Sängerinnen und Sänger begleitet, zusätzlich unser Young Singers Project fördert – eine Investition in die Zukunft von Kunst und Kultur." Siemens ist seit 1999 Hauptsponsor und hatte sich schon vorher, ab 1995, als Projektsponsor eingebracht. „Die Siemens Festspielnächte sind ein Geschenk an Opernfreunde aus aller Welt", so Helga Rabl Stadler über das angeblich weltweit größte Public Screening klassischer Musik. Im Bild:Helga Rabl-Stadler mit Klaus-Michael Kühne, sowie Siemens-Generaldirektor Wolfgang Hesoun und Jan Mojto, dem Geschäftsführer von Unitel. (PSF) www.kuehne-stiftung.org Bild: SF / Neumayr/Leo (1); Marco Borrelli (1)