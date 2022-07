Jung und bald berühmt

FESTSPIELE / YOUNG SINGERS PROJECT 12/07/22 15 junge Sängerinnen und Sänger aus neun Ländern – darunter aus Russland und der Ukraine – werden in sieben Festspiel-Produktionen mitwirken: Das Young Singers Project gilt als „beispielhaft für das Anliegen, auf die nachfolgende Generation zuzugehen und ausgewählte junge Talente bestmöglich zu fördern". „Unser Young Singers Project bietet jungen Sängerinnen und Sängern ideale Möglichkeiten, um zusammen mit renommierten Coaches Repertoire zu erarbeiten und ihre künstlerischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Evamaria Wieser beweist als Leiterin des Young Singers Project immer wieder aufs Neue untrügliches Gespür für die Entdeckung und Auswahl herausragender Gesangstalente", sagt Intendant Markus Hinterhäuser. Mit dem Young Singers Project wurde 2008 eine Plattform zur Förderung sängerischen Nachwuchses geschaffen. Seither haben 182 junge Sängerinnen und Sänger aus 45 Ländern teilgenommen, heuer sind es Leute aus Deutschland, Belgien, Südkorea, USA, Irland, Thailand und Italien, dazu kommen eine Sängerin und ein Sänger aus der Ukraine und ein Sänger aus Russland. Projektleiterin Evamaria Wieser wählt bei internationalen Vorsingen die Sängerinnen und Sänger aus, die im Rahmen dieses Stipendiums eine sängerische Weiterbildung erhalten. Neben musikalischem Unterricht und Repertoire-Erweiterung stehen szenische Probenarbeit, Sprachcoaching, Liedinterpretation und die gemeinsame Arbeit mit Festspielkünstlern auf dem Plan. Leiter der öffentlichen Meisterklassen sind heuer Malcolm Martineau, Lisette Oropesa und Piotr Beczala. Die Teilnehmer des Young Singers Project gestalten seit Jahren die Aufführungen der Kinderoper, in diesem Jahr die Neuproduktion Der Teufel mit den drei goldenen Haaren von Stefan Johannes Hanke. Sie wirken außerdem bei den aktuellen Opernproduktionen und im Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Daniel Barenboim mit. Im Abschlusskonzert am 27. August präsentieren sich alle Mitglieder im Großen Saal des Mozarteums begleitet vom Mozarteumorchester unter der Leitung von Adrian Kelly. „Die Meisterklassen und der Praxisbezug machen das YSP zu einem Förderprogramm mit internationalem Modellcharakter", sagt Festspielpräsidentin Kristina Hammer. Kostenlose personalisierte Zählkarten für die öffentlichen Meisterklassen unter – www.salzburgerfestspiele.at Bilder: SF / Erika Mayer