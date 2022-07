Festspiele Berichte von den Salzburger Festspielen Das Festspielprogramm online



Ein alter neuer Sponsor fürs Jugendprogramm

f Share Tweet SPONSORING / JUNG & JEDE*R 19/07/22 Die Würth-Gruppe unterstützt nun auch das Jugendprogramm jung&jede*r 2022. Das haben die Festspiele heute Dienstag (19.7.) bekannt gegeben. Das ist nicht unwesentlich, denn sie haben sich ja von einem Sponsor dieser Programmschiene, der Schweizer Solway Group, getrennt. Das Unternehmen von Reinhold Würth gehört seit Jahren zu den wichtigen Förderern der Festspiele. Seit 2018 ermöglicht die Würth-Gruppe die Ouverture Spirituelle. Nun also auch ein Beitrag zum Jugendprogramm. „Kinder und Jugendliche haben unter der Corona-Pandemie bisher am meisten gelitten, sie verdienen es, Musik und Kunst live erleben zu können, aber auch sich und ihr künstlerisches Talent auf der Bühne auszuprobieren“, erklärt Präsidentin Kristina Hammer. „So entstehen Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben und oft weit ins Erwachsenenleben hineinreichen.“ Dank der spontanen Zusage von Reinhold Würth, der Unterstützung von UNIQA und Raiffeisen Salzburg könne man also auch in diesem Sommer ein qualitativ hochwertiges Kinder- und Jugendprogramm anbieten. Mit 54 Vorstellungen sowie zahlreichen Schulprogrammen bieten die Salzburger Festspiele seit Mai bis Ende August ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche im ganzen Salzburger Land. Das Schauspielhaus mit seinen drei Spielstätten Saal, Studio und Säulenfoyer konnte als neuer fester Spielort für jung & jede*r gewonnen werden. So findet am 29. Juli im Saal die Premiere der Neuproduktion der Kinderoper Der Teufel mit den drei goldenen Haaren statt. Stefan Johannes Hanke hat das Stück komponiert, das Libretto stammt von Dorothea Hartmann. Mit Christina Tscharyiski übernimmt eine erfolgreiche Theater-Regisseurin die Inszenierung der Kinderoper. Die junge österreichische Dirigentin Katharina Wincor leitet die Oper nach dem Märchen der Brüder Grimm musikalisch. Wie immer singen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Young Singers Project. Vor den Aufführungen gibt Ursula Gessat, Education Managerin der Salzburger Festspiele, Einführungsworkshops unter dem Titel Wir spielen Oper. (PSF/dpk-krie) Bilder: