SIEMENS FEST >S PIEL >N ÄCHTE 20/07/22 70.000 Gäste aus aller Welt schauen jährlich auf dem Kapitelplatz historische und aktuelle Festspiel-Produktionen. Längt hat man eine tageslichttaugliche LED Wall und spielt nicht mehr allein Abends und Nachts sondern auch am Tage. Zum 21. Mal steigen – heuer von 23. Juli bis 28. August – die Siemens Fest>Spiel>Nächte. Die „Frühstückskonzerte" etwa stehen jeden Festspiel-Samstag ab 10 Uhr auf dem Plan. Auf den Kapitelplatz übertragen werden Konzerte der aktuellen wie vergangener Festspiele. „Diese Konzertübertragungen lassen sich ideal mit einem ausgiebigen Frühstück im Restaurantzelt am Platz kombinieren", empfehlen Simens und Festspiele in ihrer Aussendung. Das Opernprogramm auf dem Kaptelplatz bringt aus dem aktuellen Spielplan die Produktionen Zauberflöte (12. und 27. August), Káta Kabanová (15. und 28. August) und Il trittico (16. und 26. August). Produktionen der jüngeren Vergangenheit sind etwa Don Giovanni oder Elektra, La Clemenza di Tito aus 2017 oder Salome aus 2018. Ins Musikprogramm eingestreut ist auch Schauspiel, etwa „Jedermänner" verschiedenster Generationen. Das Kinderprogramm bietet Klassiker wie eine Zauberflöte für Kinder, Peter und der Wolf oder ein Max und Moritz-Ballett der Wiener Volksoper. Erstmals gibt es ein Liveprogramm mit Kinderschminken und „anderen kreativen Aktivitäten". Diese Termine finden jeden Freitag von 29. Juli bis 26. August um 10 Uhr vormittags statt und richten sich an Kinder ab fünf Jahren. Nicht „vor Ort" sondern online laden die Veranstalter zu einem Gewinnspiel. Da kann man Punkte sammeln, ab sechzig Punkten nimmt man an der Verlosung teil, zu gewinnen gibt es wöchentlich zwei Mal je ein Abendessen bei den Siemens Fest>Spiel>Nächten im Wert von je 150 Euro. Eine Frage lautet etwa „In welcher Mozart Oper geht es um einen bestraften Wüstling?", eine andere „Welche Tiere werden mit Hilfe von Prozessmanagement von Siemens groß und stark?"Die Fest>Spiel>Nächte sind eine Kooperation von Simens, Festspiele, ORF Salzburg und Unitel. (FS/Siemens/dpk) Fest>Spiel>Nächte – alle Termine und Aktivitäten – new.siemens.com Siemensalle Termine und Aktivitäten new.siemens.com Bilder: