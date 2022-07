FESTSPIELE / CANTANDO ADMONT / HAGEN QUARTETT

25/07/22 Auf Wolfgang Rihm, einen der bedeutenden lebenden Komponisten, lenkten die Festspiele schon in der Vergangenheit immer wieder ihr Augenmerk. Die diesjährige Hommage begann innerhalb der Ouverture Spirituell in der Kollegienkirche und stellte Rihm in Kontrast zu Joseph Haydn.

Von Horst Reischenböck

Man muss mit der Amtskirche nichts am Hut haben. Wenn’s um Aufträge geht, werden halt auch sakrale Texte vertont. So durch Wolfgang Rihm in seiner Vigilia, einer persönlichen Auswahl aus den Gebetswachen für Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag. Ein halbes Dutzend Motetten, entstanden in derselben Anzahl an Jahren, gipfelnd in einem ausgedehnten Misere. Sie sind durch instrumentale Sonaten gegliedert und erlebten nun ihre lokale Erstaufführung – durch Kräfte, die nicht besser denkbar gewesen wären.

Es eröffnete das Klangforum Wien, prachtvoll aufspielend, vornehmlich in tiefen Registern mit Klarinetten, Horn, Posaune, Tuba, Viola, Cello, Kontrabass und E-Orgel und einem Schlagwerk das markant aufrüttelnde Akzente setzte. Unmittelbar folgten – durch Cordula Bürgi brillant vorbreitet – sechs die a capella-Stimmen von Cantando Admont, aus dessen Reihen sich immer wieder der Sopran von Elina Viluma-Hellings glockenhell in fast schon esoterische Höhen aufschwang. Sie alle waren in den engagierten Händen von Sylvain Cambreling, mit dem es hier somit seit längerer Zeit auch ein Wiederbegegnen gab.

Soweit, so schön, so gut und, nach der einen Stunde, absolute Zustimmung für den anwesenden Komponisten. Sehr schön und gut, doch aber nicht restlos zufriedenstellend. Denn außer ihm selber und dem Erzabt von St. Peter dürfte wohl niemand die gesungenen Worte gekannt haben. Im Programmheft stand zwar auch die Übersetzung zu lesen, blieb aber im abgedunkelten Kirchenraum vergebliche Liebesmüh. Man kann Energiesparen (ging’s überhaupt vorausschauenderweise schon darum?) auch übertreiben und für’s Zuvor-Memorieren reichte die Zeit erst recht nicht. Schade: Der Eindruck wäre vielleicht noch intensiver gewesen!

Osterwochen-Musik zu den Hundstagen. Nun. Die Temperatur innerhalb der Kollegienkirche ließ die Schwüle draußen vergessen. Zumal nach der Pause sich das Hagen Quartett, passsend zum Vorangegangenen, mit Haydn Sieben letzten Worten unseres Erlösers am Kreuze Hob. XX/1:B sich einer weiteren ähnlich langen Meditation auslieferte: Aufgeladen, voll leidenschaftlich differenzierterer Hingabe, die dennoch an den Bischof von Cadiz denken ließ. Der wusste wohl warum er sich eine Orchesterversion bestellte: Die auf vier Stimmen reduzierte Fassung muss eben leider zwangsläufig in so einer großen Kirche akustisch verpuffen, zumal wenn Pizzikati bis ans unterste noch spielbare Piano ausgelotet werden. Das, obwohl sich die Hörer, mehrheiltlich

übrigens ohne Maske, mustergültig so verhielten, dass das Fallen einer Stecknadel hörbar gewesen wäre. Der Jubel war einhellig,

Der ORF sendet die Aufzeichnung des Konzerts am 16. August um 19.30 auf Ö1

Bilder:SF / Marco Borelli