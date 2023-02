Vintage-Mode direkt von Bühne

HINTERGRUND / FESTSPIELE / KOSTÜMABVERKAUF 14/02/23 Morgen Mittwoch (15.2.) am Vormittag sind Schulen und freie Theaterensembles dran – sie haben erste Wahl beim Kostümverkauf der Festspiele. Aber am Nachmittag und tags darauf können Kreti und Pleti kommen und abräumen. Erfahrungsgemäß bildet sich da eine längere Schlange von Interessenten beim Eingang. Es war, Corona bedingt, längere Zeit Pause, 2018 haben die Festspiele zuletzt zum Kostümabverkauf eingeladen. Nun ist es wieder so weit, es gibt Kostümteile, besondere Stoffe und Zubehör aus dem Lager und dem Fundus der Kostümabteilung. Der Verkaufserlös kommt in diesem Jahr sowohl der humanitären Hilfe zu Gunsten von Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien als auch der Pflege und fachgerechten Lagerung von Archivbeständen der Kostümabteilung zugute. „Es sind rund 5.500 Kostüme und Kostümteile, die wir zum Verkauf anbieten", sagt Jan Meier, Direktor Kostüm, Maske und Garderobe bei den Festspielen. Eine originelle Frage an ihn beim heutigen Pressegespräch: Findet man Kleidung für den Alltag? „Wir haben eine große Auswahl an Damen- und Herren-Vintage-Kleidung, Alltagskleidung, Abendkleider, Fräcke und einen großen Wühltisch mit Einzelteilen." Man muss also nicht in Papagenos Federkleid durch die Gegend laufen. Wer im Karl-Böhm-Saal vorbei schaut, hat beim Kostümabverkauf erfahrungsgemäß so manches Déjà-vu: „Wir haben Kostüme aus Produktionen von 2001 bid 2022, darunter Tanzkleider aus der West Side Story von 2016, Chorkostüme aus Pique Dame von 2018, phantasievolle Kostüme aus Œdipe von 2018, dem Rosenkavalier, Simone Boccanegra, der Fledermaus und vielen weiteren Produktionen", so Jan Meier. Schnäppchen auf dem Wühltisch gibt's schon für zwei Euro. Gefeilscht wird nicht. Zur Orientierung gibt es farblich markierte Preiskategorien zwischen fünf und fünfzig Euro. Besondere Kostüme kosten von sechzig Euro aufwärts. Skurriles werde man „ganz bestimmt" finden, weiß der Kostüm-Chef, aber eben auch echt Tragbares: „Auch in diesem Abverkauf gibt es wieder originelle Kopfbedeckungen, unterschiedlichste Accessoires, Taschen, historische Stiefel und eine große Anzahl an unterschiedlichsten Stoffen aus unserem Stofflager." (PSF/dpk-krie) Kostümabverkauf am Mittwoch 15. Februar von 15 bis 18 Uhr und am Donnerstag 16. Februar von 12 bis 19 Uhr im Karl-Böhm-Saal (Eingang beim Festspiel-Kopf) Bilder: Salzburger Festspiele / Erika Mayer (2) / Löffelhardt (1)