FESTSPIELE / JUNG & JEDE*R

17/03/23 Für Kinder gehen die Salzburger Festspiele nicht erst im Sommer los, sondern schon nächste Woche. Zur Schiene des Jugendprogramms jung & jede*r, das heute Freitag (17.3.) vorgestellt wurde, gehören nämlich auch zwei Musiktheater-Produktionen, die man auf Tour durchs Land schickt. Auftakt mit Ping Pong ist am 24. März in der Alten Schmiede/Hallein.

„Wenn du zu uns gehören willst, sagen die anderen, musst du was Krasses machen!“ Esra will dazugehören, zu den Mädchen aus der Parallelklasse. Aber was Krasses tun – will sie das überhaupt? Und was könnte das sein? Auf der Suche nach einer Gelegenheit begegnet sie Vlad. Er wartet beim Tischtennistisch, allein, hört Musik. Als Esra seine neuen Kopfhörer sieht, hat sie eine Idee, was so richtig krass wäre...

Das Stück Ping Pong ist ein Musiktheater-Auftrag der Festspiele an Mischa Tangian, einen aus Moskau stammenden, in Deutschland lebenden Komponisten und Geiger. Ping Pong und ein weiteres Stück mit dem Titel Fiesta werden im März, April und Mai als mobile Produktionen für Schulklassen von Abtenau bis Zell am See geboten, entweder in Schulen oder in Kulturzentren der jeweiligen Region. Ping Pong ist für junge Leute ab zehn Jahren gedacht.

Um mutiges Handeln geht es auch in Fiesta, einem Schauspiel für Kinder ab acht Jahren von der Französin Gwendoline Soublin. Es erlebt hier seine deutschsprachige Erstaufführung, die Tour-Premiere findet am 19. April in der Walser Bachschmiede statt.

Nur im Sommer ist Maurice Ravels Kinderoper Das Kind und die Zauberdinge zu sehen. Giulia Giammona wird das von Egon Bloch ins Deutsche übertragenen Stück inszenieren. Die junge deutsche Dirigentin Anna Handler übernimmt die musikalische Leitung. Wie immer singen die Teilnehmer am Young Singers Project 2023. Worum es in der für Kinder ab sechs Jahren geeigneten Oper geht? Das Kind brütet missmutig über seinen Hausaufgaben; es will lieber spielen. Die Mutter schimpft – ein Streit, Türen knallen, Hausarrest und ein furioser Tobsuchtsanfall. Erschöpft sinkt das Kind in den Sessel, der zu seiner Überraschung zur Seite tritt. Was tun, wenn sich Sessel und Lehnstuhl plötzlich verbünden und mit der Standuhr um die Wette schmettern? Wie tröstet man eine Tasse und eine Teekanne, die ihre zerbrochenen Henkel beklagen? Wie rettet man eine Bilderbuchprinzessin vor dem bösen Zauberer, wenn das Buch zerrissen ist? Wie wird man all die Geister los, die man nicht gerufen hat?

Mit 53 Vorstellungen sowie zahlreichen Schulworkshops bieten die Salzburger Festspiele von

März bis Ende August ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche, im Land und in der Stadt. Das Schauspielhaus Salzburg ist im Vorjahr zum neuen festen Spielort für jung & jede*r geworden.

Vor den Aufführungen der Kinderopern gibt es Einführungsworkshops unter dem Titel Wir spielen Oper. Darüber hinaus können Schulklassen in Projektwochen selbst thematisch zu einer Produktion der Salzburger Festspiele kreativ und vertiefend arbeiten. Unterstützt werden sie dabei von Künstlern und Pädagogen in Workshops und Gesprächen.

Zu ausgewählten Vorstellungen gibt es Vermittlungsangebot, Begegnungen mit Künstlern. Junge Freunde der Salzburger Festspiele haben Zutritt zum umfangreichen Sommerprogramm der Freunde der Salzburger Festspiele und werden bei der Bestellung von Jugendkarten bevorzugt.

Auch einwöchige Operncamps für Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 werden angeboten, im Schloss Arenberg. Auch da sind Künstlerinnen und Künstler eingebunden. Unter Mitwirkung von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker entstehen eigene Neuinterpretationen der jeweiligen Stoffe. Diesmal wird es ein Jedermann-Camp, ein Figaro-Camp, ein Orfeo-Camp und ein Falstaff-Camp geben. Konzeption und Leitung liegen bei Hanne Muthspiel-Payer und passwort:klassik, dem Musikvermittlungsprogramm der Wiener Philharmoniker.

Der 2008 gegründete Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor ist in Produktionen der Salzburger Festspiele und (während des Jahres) des Landestheaters Salzburg eingebunden. Der Kinderchor wird im kommenden Sommer in Bohuslav Martinůs Die Griechische Passion zu hören sein.

Bereits im Vorjahr bewährt hat sich das Modell der Festspielpatenschaften: Festspielgäste teilen dabei ihre Leidenschaft, ihre Begeisterung mit jungem Publikum. Sie übernehmen eine Patenschaft für Jugendliche oder junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren, die noch nie eine Vorstellung

der Salzburger Festspiele besucht haben. „Der gemeinsame Vorstellungsbesuch schafft für beide Seiten einen besonderen Zugang zur Festspielwelt“, so die Zielvorgabe. Ein Empfang mit Werkeinführung vor der Vorstellung bietet Raum zum Kennenlernen und für Gespräche.

Für den Sommer haben die Festspiele sechstausend preisgünstige Jugendkarten für Oper, Schauspiel und Konzert aufgelegt. Die Ermäßigung von bis zu 90 Prozent gilt für Jugendliche und junge Erwachsene, die nach dem 30. Juni 1996 geboren wurden, also unter 27 Jahre alt sind. Tickets sind ab Mai nur digital und exklusiv über die Ticket Gretchen App erhältlich. (PSF/dpk-krie)

Termine jung & jede*r – www.salzburgerfestspiele.at

Anmeldung für junge Leute bei den Festspielfreunden – www.festspielfreunde.at

Ping Pong – Tour-Premiere am 24. März, Alte Schmiede/Hallein, Aufführungen im Sommer von 20.Juli bis 18. August

Fiesta – Tour-Premiere am 19. April, Bachschmiede/Wals, Aufführungen im Sommer von 23. Juli bis 20. August

Das Kind und die Zauberdinge – Premiere am 28. Juli, Aufführungen bis 27. August

Die Termine von jung & jede*r in der Schule

Bilder: Salzburger Festspiele / Christian Leopold