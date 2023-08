FESTSPIELE / RÜCKTRITT JOHN ELIOT GARDINER

25/08/23 Sir John Eliot Gardiner hat einem Sänger eine Ohrfeige verpasst. Der Achtzigjährige hat sich entschuldigt und seine weiteren Dirigate, auch bei den Salzburger Festspielen, zurückgelegt. Die konzertanten Aufführungen der Oper Les Troyens von Hector Berlioz leitet Eliot Gardiners Associate Conductor Dinis Sousa.

Von Heidemarie Klabacher

Zu dem Zwischenfall kam es am Dienstag (22.8.) nach der konzertanten Aufführung der Oper Les Troyens beim Berlioz Festival im französischen La Côte-Saint-André, dem Geburtsort des Komponisten. John Eliot Gardiner hat hinter der Bühne einen Sänger geohrfeigt, weil dieser auf der falschen Seite vom Podium abgegangen ist. Solide Schilderungen oder Hintergründe des Vorfalls gibt es derzeit nicht. Er bedauere den Vorfall zutiefst und entschuldige sich vorbehaltslos dafür, „unmittelbar nach der Vorstellung die Nerven verloren zu haben“, schreibt der Dirigent in einem Statement. Es gebe keine Rechtfertigung für sein Verhalten, er habe sich für sein Verhalten persönlich bei William Thomas entschuldigt, für den er den größten Respekt empfinde.

Bei den Salzburger Festspielen steht die konzertante Aufführung der Oper Les Troyens von Hector Berlioz morgen Samstag (26.8.) im Großen Festspielhaus auf dem Programm. Beim Berlioz Festival in La Côte-Saint-André waren die beiden Teile La Prise de Troie und Les Troyens à Carthage auf zwei Abende verteilt (den zweiten Teil am 23. August dirigierte bereits Dinis Sousa). In Salzburg steht die Grand Opéra in fünf Akten als Gesamtaufführung von 17 bis 22 Uhr auf dem Plan.

Die Salzburger Festspiele informieren knapp und leiten Statements von Monteverdi Choir and Orchestras und Sir Johne Eliot Gardiner im englischen Original weiter: „Auf der Tournee mit der konzertanten Aufführung von Hector Berlioz' Oper Les Troyens, Monteverdi Choir and Orchestras haben die beteiligten Tournee-Veranstalter – neben den Salzburger Festspielen die Château de Versailles Spectacles, das Musikfest Berlin und die BBC Proms – informiert, dass John Eliot Gardiner sein Dirigat zurücklegt.“

Das Statement von Monteverdi Choir and Orchestras: „Die Werte Respekt und Inklusivität sind für uns als Organisation von grundlegender Bedeutung, und wir nehmen das Wohlergehen aller unser Künstler·innen und Mitarbeiter·innen sehr ernst. Nach Rücksprache mit seinem Arzt hat John Eliot Gardiner beschlossen, die verbleibenden Aufführungen von Les Troyens im Rahmen der Tournee von Monteverdi Choir and Orchestras (MCO) nicht zu dirigieren. Die kommenden Konzerte in Salzburg, Versailles, Berlin und bei den BBC Proms werden von Dinis Sousa, Associate Conductor von MCO, geleitet, der während des gesamten Probenprozesses eng mit John Eliot und den Musiker·innen zusammengearbeitet hat.“ Von John Eliot Gardiner ist folgendes persönliches Statement: „Ich bedaure den Vorfall, der sich am Dienstagabend beim Festival Berlioz in La Côte-Saint-André ereignet hat, zutiefst und entschuldige mich vorbehaltlos dafür, dass ich unmittelbar nach der Aufführung die Beherrschung verloren habe. Für mein Verhalten gibt es keine Rechtfertigung, und ich habe mich persönlich bei Will Thomas, für den ich die größte Achtung empfinde, entschuldigt. Ich bitte ihn und die anderen Künstlerinnen nochmals um Entschuldigung für die Schwierigkeiten, die ich damit verursacht habe. Mir ist bewusst, wie sehr dies alle, die an diesem großen, mir so am Herzen liegenden Projekt beteiligt sind, getroffen hat.“

Dinis Sousa ist seit April 2021 Chefdirigent der Royal Northern Sinfonia. Eine enge Zusammenarbeit verbindet Dinis Sousa mit John Eliot Gardiner und dessen Ensembles. Er ist Associate Conductor des Monteverdi Choir and Orchestra. In dieser Position war er Co-Dirigent des Chores in Berlioz’ Roméo et Juliette bei den BBC Proms und leitete Konzerte der English Baroque Soloists in Kolumbien. Dinis Sousa ist Gründer und Künstlerischer Leiter des Orquestra XXI, einem preisgekrönten Orchester, das portugiesische Musikerinnen, die im Ausland leben, zusammenbringt und auf den wichtigsten Konzertbühnen Portugals auftritt. Für seine Arbeit mit dem Orquestra XXI wurde Dinis Sousa der Titel eines Ritters des Ordens des Infanten Dom Henrique verliehen.

Der geohrfeigte Sänger, der britische Bass William Thomas, singt in Les Troyens die Partie des Narbal. Er studierte an der Guildhall School of Music & Drama in London. Zudem absolvierte er von 2021 bis 2022 das Harewood Artists Programme der English National Opera und war 2021 bis 2023 BBC New Generation Artist.

Bilder: SF / Sim Canetty-Clarke; Benjamin Ealovega