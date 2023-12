Die Klagemauer setzt sich in Bewegung

f Share Tweet HINTERGRUND / FESTSPIELE 11/12/23 Nötigung, gefährliche Bedrohung und Betrug durch Täuschung führt die eine Seite ins Treffen, mit einer Klage auf üble Nachrede und Kreditschädigung droht die andere. Der Sänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke und die Salzburger Festspiele fahren schwere Geschütze gegeneinander auf. Von Reinhard Kriechbaum Der Vorwurf hängt schon lange in der Luft: Der Sänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke wäre im Corona-Jahr 2000 als Chor-Verstärkung für die Strauss-Oper Elektra engagiert gewesen, hat dann aber eine Absage bekommen. Die Festspiele fanden mit dem Staatsopernchor das Auslangen. Sie argumentieren damit, dass damals grundsätzlich keine szenischen Produktionen mit großer Chorbesetzung zulässig gewesen seien. Da läuft bereits eine zivilrechtliche Klage. Nun hat Ablinger-Sperrhacke über den länderübergreifenden Verein art but fair auch eine Strafanzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht. Es geht um ausgeladene (und deshalb unbezahlte) Choristen. Auch hätten die schließlich engagierten Choristen im Festspielsommer mit stark reduziertem Programm schließlich weniger Gage bekommen als ursprünglich vereinbart worden sei. Dem kontern die Festspiele mit dem Hinweis darauf, dass die Änderungen des Vertrags mit dem Staatsopernchor 2020 „im guten gegenseitigen Einvernehmen“ vorgenommen worden seien und den Umständen des Corona-Sommers 2020 geschuldet worden seien. „Zu keinem Zeitpunkt wurde dazu Druck oder Zwang auf die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor ausgeübt“, heißt es in einer Erklärung der Festspiele dazu. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke argwöhnt, dass sich die Festspiele damals immerhin 1,5 Millionen Euro erspart hätten. Die Festspiele erinnern ihrerseits daran, dass damals pro Vorstellung aufgrund der behördlich verordneten Kapazitätsbeschränkung maximal eintausend Besucher und Besucherinnen pro Vorstellung zugelassen waren und sprechen von „unhaltbaren Vorwürfen“. Zahlungsverpflichtungen aus Engagements gegenüber Künstlerinnen und Künstlern im Sommer 2020 seien von den Festspielen „selbstverständlich erfüllt“ worden. Der Verein art but fair international der nun dem Sänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke Schützenhilfe gegen die Festspiele gibt, ist im Jahr 2022 durch den Zusammenschluss aus den drei koordinierten Vereinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit gemeinsamen Sitz in Deutschland entstanden. „Die art but fair-Bewegung ist aus einer von Johannes Maria Schatz am 19. Februar 2013 gegründeten Künstler-Klagemauer auf Facebook hervorgegangen und setzt sich für faire Arbeitsbedingungen sowie angemessene Gagen in den Darstellenden Künsten und der Musik ein“, heißt es auf der Homepage des Vereins. Diese Künstler-Klagemauer, die sich jetzt also gegen die Festspiele in Bewegung setzt, hatte 2013 durch die österreichische Mezzosopranistin Elisabeth Kulman Auftrieb erhalten. Schon da standen die Festspiele im Kreuzfeuer, damals unter der Leitung von Alexander Pereira. Unter anderem kritisierte Kulman damals die ersatzlose Streichung der Probengelder bei mehrwöchigen Opernproduktionen. Zur Dokumentation Das Statement der Festspiele

