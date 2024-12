Eine Sorge weniger

FESTSPIELE / NEUER KONZERTCHEF 02/12/24 Axel Hiller wird mit 1. Mai 2025 die Nachfolge von Florian Wiegand als Leiter des Bereichs „Konzert und Medien" antreten. Wiegand wird ja im Herbst nächsten Jahres Intendant der Münchner Philharmoniker. Nun braucht's also nur noch eine neue Leitung fürs Schauspiel, über die sich Markus Hinterhäuser derzeit den Kopf zerbricht. „Es ist mir eine große Freude, an der Seite von Markus Hinterhäuser das Konzertprogramm der Salzburger Festspiele mitzugestalten. Damit kehre ich in das mir bestens vertraute Umfeld in Salzburg zurück und stelle mich als Teil des starken Festspielteams gerne den Herausforderungen der Umbaumaßnahmen, die viel Flexibilität in der Konzertplanung voraussetzen", sagt der designierte Konzertchef. Das Konzertbüro ist im Austausch und Einvernehmen mit dem Intendanten für die Planung der Konzerte zuständig, übernimmt die Vorbereitung und Betreuung der Konzertproduktionen der Salzburger Festspiele zu Pfingsten und im Sommer. Der Konzertchef verantwortet auch die Planung und Durchführung des biennal stattfindenden Herbert von Karajan Young Conductors Award (YCA). Als Leiter des Bereichs „Medien" wird Axel Hiller auch alle Gesamtaufzeichnungen und Gesamtübertragungen in TV und Radio mit dem exklusiven Medienpartner Unitel abstimmen. Der studierte Betriebswirt, Musikwissenschaftler und Kulturmanager Axel Hiller, geboren 1989, ist seit 2020 für die künstlerische Planung und Leitung des Betriebsbüros der Wiener Symphoniker verantwortlich. Berufliche Erfahrungen sammelte er beim Österreichischen Kulturforum in Washington D.C., beim Gustav Mahler Jugendorchester, beim Grafenegg Festival sowie von 2016 bis 2020 als Mitarbeiter im Konzertbüro der Salzburger Festspiele. (PSF) Bild: SF / Jan Friese