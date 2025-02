424.000 Plastikflaschen weniger

FESTSPIELE / NACHHALTIGKEIT 05/02/25 Seit 2021 ist BWT, ein Wassertechnologieunternehmen, Hauptsponsor der Salzburger Festspiele. Zumindest wenn's um Wasser geht, sind seither die Einsparung von Plastikmüll und Einwegflaschen ein Thema. Im gesamten Festspielgelände wurden achtzig Wasserspender installiert. Künstler und Mitarbeiter sind eingeladen, ihre persönliche BWT Climate Bottle an den Wasserspendern aufzufüllen und so zur Einsparung von Plastikmüll beizutragen. Aus zwei Wasserspendern kann man im Sommer auf dem Salzburger Domplatz kostenlos BWT Mineralized Water entnehmen. Dieses Angebot werde von den Festspielgästen, die eine Jedermann-Vorstellung besuchen, sehr gut angenommen, heißt es. Für die Festspielgastronomie hat BWT eine Abfüllanlage installiert, die es ermöglicht, frisches, lokales, mineralisiertes Wasser – sprudelnd oder still – zu genießen, das in speziell designten Glasflaschen serviert wird. „Die wiederverwendbaren Flaschen sind ein sichtbares Statement und ein wichtiger Schritt für mehr Nachhaltigkeit im Festspielbezirk", sagt Präsidentin Kristina Hammer.

Allein im Festspielsommer 2024 konnten durch diese Maßnahmen 424.000 Einweg-Plastikflaschen à 0,5 Liter eingespart und 212.000 Liter frisches, lokales, mineralisiertes Wasser ausgeschenkt werden. Die BWT (Best Water Technology-Gruppe) ist Europas führendes Wassertechnologieunternehmen mit rund 5.500 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet moderne Aufbereitungssysteme und Services für Trinkwasser, Wasser für die Pharmaindustrie, aber auch für Heizungen und Klimaanlagen oder Schwimmbäder. Ein wichtiger Aspekt ist die Senkung des Betriebsmittel- und Energieverbrauchs der Produkte und somit die Reduktion der CO2-Emissionen. (PSF) Bild: www.bwt.com