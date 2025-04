Berge und Sagen, Aliens und Musketiere

SALZBURGER FESTSPIELE / JUGENDPROGRAMM 04/04/24 Zweimal Musiktheater, davon eine Uraufführung, und ein Schauspiel bringt das Jugendprogramm jung & jede*r. Die Festspiele bieten Workshops, Patenschaften und 6000 günstige Karten für Kinder und Jugendliche. Mobile Produktionen gehen auf Tour Von Abtenau bis Zell am See. Erste Premiere war heute Freitag (4.4.) in Hallein. Von Heidemarie Klabacher Im Stück Berge flüstern laut lassen drei Performerinnen mit großen und kleinen Blockflöten, Geige und Stimme die Salzburger Sagenwelt lebendig werden. Gemeinsam mit Regisseurin Elli Neubert zeichnen Matteo Haitzmann (Musik), Jakob Boeckh (Szenografie) und Maria Leitgab (Dramaturgie) verantwortlich für die Suche nach „wundersamen Wesen, seltsamen Orten und zauberhaften Begebenheiten". Die Vorproben zu dieser Neuproduktion haben bereits begonnen. „Uns geht es darum, die Geschichten für ein junges Publikum neu zu erzählen, sie mit heutigen Werten und Inhalten zu füllen, denn das ist ja auch das, was Sagen ausmacht: Dass sie seit Jahrhunderten immer wieder neu und immer wieder ein bisschen anders erzählt wurden", sagt Regisseurin Elli Neubert. Außerirdisches Leben, selbstgebaute Computer und spannende Büche fasziniern Lisa: In Sibylle Bergs Schauspiel Mein ziemlich seltsamer Freund Walter entdeckt die Achtjährige einen Außerirdischen mit einem unaussprechlichen Namen, nimmt ihn bei sich auf und nennt ihn Walter. Walter stellt Lisas Leben auf den Kopf. Mein ziemlich seltsamer Freund Walter hatte heute Freitag (4.4.) in der Alten Schmiede auf der Perner-Insel in Hallein Premiere. (Siehe dpk-Besprechung.) Berge flüstern laut und Mein ziemlich seltsamer Freund Walter gehen im April, Mai und Juni als Mobile Produktionen für Schulklassen Von Abtenau bis Zell am See in Stadt und Land Salzburg auf Gastspieltour. Neu sind Spielstätten im Lungau und im Pinzgau. „Schülerinnen und Schüler kommen dank des Schulprogramms in direkten Kontakt mit Musik und Theater – ob in der eigenen Schule oder in einem Kulturzentrum im Bundesland Salzburg", so die Festspiele über ihre Initiative. Zudem können Schulklassen in Projektwochen zu einer der Produktionen „kreativ und vertiefend arbeiten". Eine Uraufführung im Auftrag der Salzburger Festspiele in Koproduktion mit der Wiener Staatsoper ist die dritte Produktion im Jugendprogramm 2025, Sebastian Schwabs Oper für Kinder Musketiere! „Ein furchtloses Mädchen mit einem Kopf voll Fantasie und einem starken Gerechtigkeitssinn stellt sich darin dem selbstverliebten König und seiner machthungrigen Beraterin, der Kardinälin Richelieu, die das Land fest im Griff haben, entgegen", charakterisieren die Festspiele die auch politisch korrekt ausgewogene Besetzung. Die Guten tun sich zusammen, um dem Goldenen Croissant, „das die Menschen selbstsüchtig und rücksichtslos werden lässt", ein Ende zu bereiten. Kämpfen für das Gute und einstehen für die Freunde ist ja doch noch immer das einzig Wahre. Nur der Wahlspruch der Musketiere leidet. Er wird in politisch korrekter Übersetzung zu Eine·r für alle, alle für eine·n. Neben den Produktionen zum Anschauen bieten die Festspiele auch Workshops zum Mitmachen. Dazu gehören die schon traditionellen Operncamps für Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 Jahren auf Schloss Arenberg. 2025 wird es ein Erwartung/Abschied-Camp sowie Camps zu Maria Stuarda und Macbeth geben. Konzeption und Leitung liegen bei Hanne Muthspiel-Payer und passwort:klassik, dem Musikvermittlungs-Programm der Wiener Philharmoniker. Auch ein Schauspielcamp gibt es. Entwickelt werden eigene Texte und Szenen, die als Abschlussaufführung auf die Bühne kommen. Heuer gibt es ein Schauspielcamp zu Jedermann. Etabliert sind die seit einigen Jahren bestehenden Festspielpatenschaften: Erfahrene Festspielbesucher begleiten Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren, die noch nie eine Vorstellung der Salzburger Festspiele besucht haben. Den Festpielbesuch für den Nachwuchs muss sich eine Familie auch leisten können. Die Festspiele legen 6000 Tickets für junges Publikum auf: „Die Ermäßigung von bis zu neunzig Prozen gilt für Jugendliche und junge Erwachsene, die nach dem 30. Juni 1998 geboren wurden." Auch einen eigenen Freundeverein gibt es: „Junge Freunde erhalten Informationen zu den Festspielen, haben Zutritt zum Sommerprogramm der Freunde der Salzburger Festspiele und werden bei der Bestellung von Jugendkarten bevorzugt." Das Siemens>Kinder>Programm auf dem Kapitelplatz, mit Oper, Ballett und Theater gehört an den Freitag-Vormittagen bei freiem Eintritt den Kindern und Jugendlichen. Das Kinder- und Jugendprogramm der Festspiele – www.salzburgerfestspiele.at Bild: SF / Marco Borelli Zur dpk-Besprechung von Mein ziemlich seltsamer Freund Walter

