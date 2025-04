FESTSPIELE / HALLEIN / JUGENDSTÜCK

Extraterrestrisches Tourneetheater

Eine Billigreise auf unseren Planeten? „Die Erde ist nicht so wahnsinnig beliebt als Reiseziel", sagt der Besucher aus einer anderen Galaxie. Kalt und gruselig, „nichts, was uns wirklich gefällt". Von Reinhard Kriechbaum So ähnlich sieht die neunjährige Lisa das auch. Sie ist die Außenseiterin schlechthin. „Alle haben sich darauf geeinigt, dass Lisa uncool ist, und sind froh, nicht Lisa zu sein." Klingt sehr nach Mobbing. Auf dem Schulweg lauern ihr Jungs auf. Wahrscheinlich wären die eh ganz in Ordnung, aber sie sind „unterfordert, weil schlecht integriert". Und daheim? Da schaffen es die arbeitslos gewordenen, entmutigten Eltern bestenfalls vom Bett aufs Sofa. Lisa muss schauen, wo sie bleibt. Mein ziemlich seltsamer Freund Walter ist die erste Jugendtheaterproduktion, mit der die Festspiele im Rahmen des Programmschwerpunkts jung & jede*r in den nächsten Wochen und Monaten auf Salzburg-Tournee gehen. Größter Jubel beim jugendlichen Publikum nach der Premiere am Freitag (4.4.) Vormittag in der Alten Schmiede Hallein. Es ist das erste Jugendstück der Dramatikerin Sibylle Berg – ein Text, der viele Identifikationsmöglichkeiten bietet für ein Publikum ab Zehn. Lisa also ist der Underdog. Sie zieht sich hinter ihre Bücher zurück, schaut an ihren Schulkollegen vorbei auf die Bäume und weit darüber hinaus. Am liebsten beschäftigt sie sich nämlich mit dem Computer und dem Weltall. Auf dem Gebiet ist sie ein kleiner Nerd. Und gerade sie stößt auf einen Extraterrestling, der den Anschluss an seine Reisegruppe verpasst und allein auf der Erde zurückgeblieben ist. Klakalnamanazdta heißt er, der Einfachheit halber nennt ihn Lisa Walter. So heißt heutzutage auch keiner mehr. Dieser „ziemlich beste Freund" versteht Lisa und die irdische Welt nicht so ganz. Dor, wo er herkommt, gibt es beispielsweise keine Männer und Frauen. „Alles abgeschafft, weil die einen immer glauben besser zu sein als die anderen." Auch sonst scheint's sich besser zu leben auf seinem Planeten: „Man isst etwas, schaut Weltall … und es wird viel geknuddelt." Das Knuddeln! Das geht Lisa besonders ab. In der Inszenierung von Fabiola Kuonen sind vier Leute auf der Bühne. Das gibt die Möglichkeit, Walter gleich als Dreiergruppe zu besetzen. Charlotte Hovenbitzer, Victoria Kraft und Baris Özbük schlüpfen aber auch in viele andere Rollen. Der verdreifachte Walter sieht sich unsere komische Welt und Lisas wenig glückliche Rolle darin an – und erweist sich als Super-Pragmatiker. Seine Tipps sind beherzigenswert und bringen nicht nur Lisa weiter, sondern auch ihre Eltern. Ein schöner, vielschichtiger, anregender Theatertext. Viele Problemfelder junger, sich einsam fühlender Menschen werden angesprochen, aber kein Thema wird zu Tode geritten. Da ist viel mehr Situationskomik als Weltverbesserung, und das ist allemal der goldrichtige Zugang zum Jugendtheater. Claudine Walter hat für diese extraterrestrisches Tourneeproduktion eine wolkenähnliche Bubble geschaffen, ein Gebilde mit einigen fensterartigen Löchern zum Hineinkriechen, Herauspurzeln. Es ist Lisas Wohnung. Ein Stück weiter gedreht und es ist das Raumschiff, die Schule... Die Räume verändern sich eben so schnell wie die Rollen. Und klar, Lisa (Emma Stratmann) ist die Identifikationsfigur, mit der man mit leidet und mit hofft, wenn sie und Walter sich dranmachen, in dieser Piccolo mondo „gemeinsam kaputt zu machen, was kaputt macht" Die nächsten Vorstellungen sind am 8. April im Mozarthaus St. Gilgen, Tags darauf im Cinetheatro in Neukirchen, am 11. April in der Bachschmiede Wals – im Festspielsommer dann am 1., 3., 8., 15. und 17. August im Schauspielhaus-Studio

