HERBERT VON KARAJAN YOUNG CONDUCTORS AWARD / FINALISTEN 07/04/25 Acht junge Dirigentinnen und Dirigenten probten am Wochenende in der Felsenreitschule mit dem œnm. œsterreichisches ensemble fuer neue musik und dem Mozarteumorchester. „Am Ende des Rehearsal Day entschied die Jury, dass Christian Blex, Jakub Przybycień und Jong-Jie Yin als Finalisten zum Award Concert Weekend eingeladen werden." Die drei Finalisten werden von 1. bis 3. August im Rahmen der Festspiele jeweils ein Konzert mit der Camerata Salzburg dirigieren. Die Konzertprogramme werden gemeinsam mit den Kandidaten erarbeitet, besonderes Augenmerk liege auf zeitgenössischen Kompositionen, so die Festspiele. „Im Anschluss an das letzte Konzert kürt die Jury den Sieger des Herbert von Karajan Young Conductors Award 2025", melden die Festspiele heute Montag (7.4.). Der deutsche Dirigent Christian Blex ist derzeit Assistenzdirigent des Gustav Mahler Jugendorchesters. Seine Karriere nahm eine bedeutende Wendung, als er das Siemens-Dirigentenstipendium gewann. Er assistierte Kirill Petrenko bei den Berliner Philharmonikern und wurde Stipendiat der renommierten Karajan-Akademie in Berlin. Blex studiert er an der Norwegischen Musikakademie, war Austauschstudent an der Zürcher Hochschule der Künste und an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und besuchte Meisterkurse bei Klaus Mäkelä, Vasily Petrenko, Hannu Lintu, Jorma Panula und James Gaffigan. Er war Stipendiat des deutschen Forums Dirigieren und ist Mitglied des norwegischen Dirigentenforums. Der in Polen geborene Dirigent Jakub Przybycień ist seit Beginn der Saison 2023/24 Assistenzdirigent beim Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Zudem ist er seit 2023 Chefdirigent der Zürcher Orchester Sozietät. Jakub Przybycień studierte zunächst Violine, spielte im Jugendorchester der Europäischen Union. Sein Masterstudium schloss er in Zürich ab. Er besuchte Meisterkurse bei Marin Alsop, Peter Eötvös, Thomas Hengelbrock, Neeme und Paavo Järvi, Jorma Panula, Michael Sanderling und Jaap van Zweden. Jakub Przybycień ist Finalist der International Conducting Competition Rotterdam ICCR 2024/25 und war 2024 Halbfinalist des Malko Wettbewerbs, bei dem er das Danish National Symphony Orchestra leitete. 2021 wurde er mit dem Neeme Järvi Prize der Gstaad Conducting Academy ausgezeichnet. „Der 24-jährige Jong-Jie Yin konnte nach seinem großen Erfolg bei der 11. Grzegorz Fitelberg International Competition im Jahr 2023 schnell internationale Aufmerksamkeit erlangen", so die Festspiele. Es folgten Dirigierdebüts mit sofortigen Wiedereinladungen in ganz Europa. In seiner Heimat China gastiert Jong-Jie Yin regelmäßig bei fast allen Orchestern. Seit September 2023 ist er Assistenzdirigent des China National Symphony Orchestra. 2021 wurde Jong-Jie Yin beim 57. Internationalen Wettbewerb für junge Dirigenten in Besançon mit einer „Mention Spéciale" ausgezeichnet. Neben dem Preisgeld von 15.000 Euro erhält der Sieger die Möglichkeit, während der Salzburger Festspiele 2026 ein Konzert mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien zu leiten. Dieses Preisträgerkonzert wird aufgezeichnet und erscheint als CD in der Edition Salzburger Festspieldokumente. Für die bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner sei der Preis „Startschuss zu einer internationalen Karriere" gewesen, die immer wieder auch zu den Salzburger Festspielen zurückführe. „Mirga Gražinytė-Tyla leitete 2024 Weinbergs Oper Der Idiot. Die Neuproduktion wurde von Oper! Awards zur Aufführung des Jahres gekürt", erinnern die Festspiele , . Maxime Pascal dirigierte 2023 Martinůs Greek Passion, ebenfalls von Oper! Awards als Production of the Year ausgezeichnet. „Maxime Pascal wird 2025 mit Peter Eötvös' Drei Schwestern / Tri sestri wieder eine szenische Opernproduktion leiten. Lorenzo Viotti dirigiert in diesem Sommer ein Konzert der Wiener Philharmoniker." (SF / dpk-klabacher) www.salzburgerfestspiele.at Bilder: SF / Jan Friese