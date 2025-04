Berge flüstern laut

f Share Tweet FESTSPIELE / JUNG & JEDER 29/04/25 Schön, dass die Festspiele Jugendproduktionen vorab durchs Land schicken. Die Musiktheaterproduktion Berge flüstern laut beginnt ihre Reise am Mittwoch (30.4.) in der Bachschmiede Wals. Musketiere! Ist nur im Sommer zu sehen. In vielen Geschichten aus Salzburgs Sagenwelt spielt die heimische Bergwelt eine Rolle. Frau Perchta, der Zauberer Jackl, der Riese Abfalter und manchmal sogar die ganze Wilde Jagd. Kundige Zwerge kennen die geheimen Eingänge in den Untersberg und gewähren Einblick in seine innere Wunderwelt. Was erzählen uns solche Figuren heute – oder anders gefragt: Was kann man heute noch über sie erzählen? Dieser Themenkreis beschäftigte jenes Team, das fürs Jugendprogramm Jung & jeder der Salzburger Festspiele eine Musiktheaterproduktion erarbeitet hat. Für das vom Produktionsteam rund um Regisseurin Elli Neubert entwickelte Musiktheater Berge flüstern laut wurden in Schul-Workshops Figuren entdeckt, Geschichten umgeschrieben – und das Produktionsteam tauchte in die Welt der heimischen Sagenwelt ein. Und man hat die Figuren und ihre Geschichten natürlich weiter gedacht. In Berge flüstern laut lassen drei Performerinnen mit einem Instrumentarium aus großen und kleinen Blockflöten, Geige und Stimme Salzburgs Sagen und Mythen für ein junges Publikum erlebbar werden. Gemeinsam mit dem Regieteam begeben sie sich in der Stückentwicklung auf die Suche nach wundersamen Wesen, seltsamen Orten und zauberhaften Begebenheiten. Von einem „multiperspektivischen Erzähllabor“ berichtet die Dramaturgin Maria Leitgab. Es gehe um die Beziehung „dieser wundersamen Figuren auch zur Natur.“ Man gehe „der Identitätsbildung durch alte Geschichten und einer möglichen Neuinterpretation auf den Grund“. Der Komponist und Musiker Matteo Haitzmann hat die Musik geschrieben, Elli Neubert führt Regie. Das zweite diesjährige Musiktheater für Kinder s chon ab sechs Jahren, Musketiere!, ist eine Koproduktion mit der Wiener Staatsoper. Der Kompositionsauftrag der Festspiele ging an Sebastian Schwab. David Bösch wird inszenieren. „In Musketiere! geht es im Grunde darum, was man alles schaffen kann, wenn man füreinander einsteht und füreinander da ist. Man findet heraus, dass jede und jeder etwas kann oder hat, das der ganzen Gruppe hilft, und dass sich Mut und Selbstvertrauen auszahlen. Die wichtigste Botschaft ist aber: Wenn dir das Musketierbewilligungsamt keinen Musketierbewilligungsschein ausstellen will, dann ernenn dich einfach selbst zur Musketierin!“, sagt der Dramaturg Nikolaus Stenitzer. In Musketiere! singen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Young Singers Project, es spielen Musiker der Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker. (PSF/dpk-krie) Nach der Premiere am Mittwoch (30.4.) um 9.30 Uhr und um 11.15 Uhr in der Bachschmiede Wals (www.diebachschmiede.at) zieht die mobile Produktion "Berge flüstern laut" weiter: am 6.5. ins Emailwerk Seekirchen, ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ), am 7.5. ins Schloss Goldegg (www.schlossgoldegg.at), am 8.5. in den Kultursaal Bischofshofen ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ), am 9.5. ins Stadttheater Hallein ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) und am 20.5. ins Cinétheatro Neukirchen am Großvenediger (www.cinetheatro.com). Karten jeweils unter dem angegebenen Link

In der Festspielzeit am 19., 20.,24. Juli sowie am 10. und 14. August im Schauspielhaus Salzburg „Musketiere!“ hat am 25. Juli im Schauspielhaus Salzburg Premiere, Weitere Aufführungstermine: 27. und 30. Juli; 2., 5., 7., 9., 13., 16., 18., 20. und 24. August – https://www.salzburgerfestspiele.at/jung-jeder Bild: SF/Neumayr/Leo Zum Bericht über die Schauspiel-Jugendproduktion

„Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“

Extraterrestrisches Tourneetheater