Traumlogik-Modus mal 11.300

FEST ZU FESTSPIELERÖFFNUNG 27/06/25 Das Fest zur Festspieleröffnung steigt an drei Tagen – von 18. bis 20. Juli – mit 79 Programmpunkten an 29 Spielstätten. 11.300 Zählkarten werden aufgelegt. Geplant sind Zeitgeschichtliches auf Schloss Leopoldskron in Wort und Bild, Der zerbrochene Krug als Gastspiel auf dem Kapitelplatz, Konzerte und Probeneinblicke in aktuelle Produktionen. Von Heidemarie Klabacher Erstmals mit im Programm verteten ist der Salzburger Kunstverein. In der Performance Deepfake verwandelt der dänische Künstler Esben Weile Kjær das Kostümarchiv der Salzburger Festspiele in eine Bühne. Dort werden historische Kostüme von den Performerinnen getragen und be-spielt. „Im algorithmischen Traumlogik-Modus geht es dann um die Frage: Was bedeutet es, im Zeitalter von Deepfakes Authentizität zu performen?" Das oenm · oesterreichisches ensemble fuer neue musik feierte jüngst seinen fünfzigsten Geburtstag. Sie spielen ein Jubiläumskonzert mit Werken von Steve Reich, Iannis Xenakis, Minoru Miki, Akira Yuyama, Clara Iannotta und weiteren Größen der Neuen Musik. 2025 programmieren die Festspiele anlässlich der Gedenkjahre 1945, 1955 und 1995 ein Rahmenprogramm das sich mit der öffentlichen Wahrnehmung der Salzburger Festspiele an markanten historischen Wendepunkten befasst. Auf Schloss Leopoldskron gibt es beim Eröffnungsfest Lesungen mit Kathleen Morgeneyer und Kristof Van Boven, Führungen durch die Ausstellung Aura - Mythos - Zuschreibung mit Margarethe Lasinger und Oliver Rathkolb, einein Liedernachmittag mit der Sopranistin Lydia Rathkolb sowie zeitgeschichtliche Touren mit Johannes Hofinger. Ebenfalls auf Leopoldskron wird in Kooperation mit DAS KINO 75 Jahre nach seiner Premiere in Wien der Fillm Der dritte Mann im Original mit Untertiteln gezeigt. Marion Kalter, Fotografin, und Margarethe Lasinger, Dramaturgin und Leiterin des Festspielarchivs, führen durch eine gemeinsam mit Johannes Steidl konzipierte Foto-Ausstellung im Karl-Böhm-Saal. Ein Konzert mit Werken von Mahler, Schubert, Zemlinsky und Strawinsky präsentieren Elena Denisova Violine und Dirigent Alexei Kornienko mit dem Gustav Mahler Ensemble im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Ein Gastspiel der Tiroler Volksschauspiele bringt Der zerbrochne Krug von Telfs nach Salzburg: Corinna Harfouch und Tobias Moretti spielen Heinrich von Kleists Klassiker auf dem Kapitelplatz. Vier Probeneinblicke in Festspielaufführungen sind in diesem Jahr zu erleben: In der Neuinszenierung von Georg Friedrich Händels Giulio Cesare führt Dmitri Tcherniakov Regie, Emmanuelle Haïm hat im Haus für Mozart die musikalische Leitung. Zu Beginn der Salzburger Festspiele 2025 findet die Ouverture spirituelle unter dem Titel Fatum statt. Beim Fest zur Festspieleröffnung geben die Mitwirkenden der Konzerte Prophetiae mit dem Ensemble Cantando Admont und Timor Dei mit dem Ensemlbe Vox Luminis Probeneinblicke in der Kollegienkirche. Musiktheater für Kinder ist im Schauspielhaus zu erleben: In der Generalprobe zu Berge flüstern laut machen Franca Luisa Burandt, Matteo Haitzmann und Anne-Suse Enßle mit einem Instrumentarium aus Blockflöten, Geige und Stimme Salzburgs Sagen und Mythen für ein junges Publikum lebendig. Die Mitglieder des Young Singers Project der Festspiele sind ebenfalls dabei: Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Großen Saal des Mozarteums singen sie, auf dem Klavier begleitet von Edward Liddall, Lieder, Arien und Duette. Kooperationen gibt es auch: Die Residenzgalerie im DomQuartier bietet Führungen durch die Ausstellungen Paradise lost und Face to Face. Im Museum der Moderne finden Führungen durch die Ausstellungen Slice of Life. Von Beckmann bis Jungwirth im Rupertinum und die Werkschau Cascade der britischen Künstlerin Nika Neelova auf dem Mönchsberg statt. Workshops für Kinder bietet das Spielzeug Museum. Kooperiert wird auch mit der der Sommerakademie der Universität Mozarteum Salzburg. Es kommten The Erlkings und die Duo-Formationen Lila House und Sinfonia de Carnaval. Im Rahmen des Schwerpunkts Volkskultur finden der Fackeltanz, das Turmblasen und Konzerte des Barockbläser-Ensembles Leopoldskron und der Bürmooser Blechbläser statt. „Wir öffnen die Theater-Tore und laden alle ein, an unserem Programm teilzuhaben“, sagte Lukas Crepaz, der kaufmännische Direktor der Festspiele. Das Direktorium präsentierte das Programm heute Mittwoch (26.6.). „Das Fest zur Eröffnung der Salzburger Festspiele lädt ein zum Zuhören“, fasst die Organisatorin Renate Stelzl die Intention zusammen. Gerade in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz vieles radikal verändere, werde das Echte – „Das, was jetzt live geschieht“ – wichtiger, denn je“, betont die Organisatorin und zitiert Martin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Insgesamt werden 11.300 Zählkarten ausgegeben. Für den Besuch von gekennzeichneten Vorstellungen können online ab Samstag 5. Juli 10 Uhr kostenlose Zählkarten unter bestellt werden. Die Eintrittskarte ist ein print@home-PDF zum Ausdrucken oder Speichern auf dem Mobiltelefon. Darüber hinaus gibt es zahlreiche frei zugängliche Veranstaltungen. Bestellung der Zählkarten unter – www.salzburgerfestspiele.at Bilder: SF / Jan Friese ; Archiv Salzburger Festspiele