Culture Tech LAB

f Share Tweet STICH-WORT 21/02/20 Eine ungewöhnliche Einladung in die Felsenreitschule: Innovatoren, Kreative, Erfinder und Start-up-Gründer können sich für die Teilnahme an einem zweitägigen Design Thinking Workshop Anfang April in der Felsenreitschule bewerben, um neue Ideen, Lösungen und Anwendungen von Technologie im Kulturbereich zu entwickeln. Auf der Initiative klebt das Etikett Culture Tech LAB. Es geht also um technische Innovationen im Kulturbereich, die auch die Salzburger Festspielen, das Eliette und Herbert von Karajan Institut und Silicon Castles auf den Weg bringen wollen. Letzteres ist eine Unternehmensberatung speziell für Start-Ups im IT-Bereich. „Hundert Jahre Salzburger Festspiele sind auch eine Geschichte technischer Innovationen“, sagt dazu der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz, „angefangen von der ersten Rundfunkübertragung einer Festspielaufführung am 24. August 1925 über die Vorstellung der weltweit ersten CD bei den Osterfestspielen bis hin zu zahlreichen technischen Innovationen auf der Bühne“. Mit dem Culture Tech LAB wolle man „Brücken bauen zwischen Kultur, Gesellschaft, Technologie und aus dem klassischen Kulturbetrieb neue Impulse für Innovationen setzen“. „Die Verbindung von Musik, Technologie und unternehmerischem Denken war Herbert von Karajan zeitlebens ein großes Anliegen. Ich freue mich seine Vision durch die Kooperation zwischen Karajan Institut, den Salzburger Festspielen und Silicon Castles im Rahmen des Culture Tech LABs fortführen zu können“, sagt Matthias Röder, Geschäftsführer des Eliette und Herbert von Karajan Instituts. Andreas Spechtler, Geschäftsführer von Silicon Castles, sieht großes Potential für Innovation, „zum Beispiel bei der Bewerbung von Kulturveranstaltungen, dem Bestellprozess von Karten, dem Finden des Sitzplatzes und allem, was danach passiert“. Was danach passiert? Eine Jury wählt unter den Einreichungen die besten hundert Bewerberinnen und Bewerber aus, die zum Culture Tech LAB am 1. und 2. April e9ingeladen werden. Die Ergebnisse von team-Projekten und sponatener Vernetzung dort – Prototypen, neuartige Geschäftsmodelle und technische Lösungen – werden wiederum von einer internationalen Jury begutachtet, drei ausgewählte Teams werden am 3. April auf der Karajan Music Tech Conference an der Universität Mozarteum bekannt gegeben und ihre Ideen vorgestellt. Das Gewinnerteam erhält darüber hinaus Unterstützung von den Salzburger Festspielen, dem Karajan Institut und Silicon Castles bei der Weiterentwicklung seiner Ideen. (PSF) Design Thinking Workshop am 1. und 2. April - Bewerbungen bis 28. Februar – www.culturetechlab.com Bild: SF / Luigi Caputo Weiter >