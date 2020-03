Sogar die Beichtstühle bleiben zu

STICH-WORT 12/03/20 Wenn die Kirche nicht nur keine Gottesdienste mehr veranstaltet, sondern auch die Kirchenbeitragsstellen geschlossen hält – dann ist die Lage wohl wirklich dramatisch. Ab kommendem Montag (16.3.) ist es so weit. Die Fische im Weihwasserbecken der Kajetanerkirche haben auch kein Wasser mehr zum Schwimmen. Die Vertreter der anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften haben sich am Donnerstag (12.3.) Vormittag mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, der für Kultusangelegenheiten zuständigen Kanzleramtsministerin Susanne Raab, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch getroffen. Dabei wurden den Kirchenvertretern von Seiten der Regierung die Expertise und jüngsten Erkenntnisse zum Coronavirus vorgelegt. Aufgrund der aktuellen Situation wurden auch für die Erzdiözese Salzburg Maßnahmen getroffen, die dem besonderen Schutz der älteren und besonders gefährdeten Menschen dienen. Der wesentlichste Punkt: Ab Montag (16.3.) sind alle öffentlichen Gottesdienste und Versammlungen (Rosenkranzgebet, Anbetung, Tagzeitenliturgie etc.) bis auf Weiteres abgesagt. Grundsätzlich bleiben die Kirchen aber geöffnet. In Klöstern dürfen die Gottesdienste in der klösterlichen Gemeinschaft – also nicht öffentlich – stattfinden. Zur Karwoche und für Ostern werden noch eigene Richtlinien erlassen. Rigorose Einschränkungen (auf den engsten Familienkreis) gelten für Begräbnisse. Taufen und Hochzeiten werden verschoben. Das Beichten, so heißt es in einer Aussendung der Erzdiözese, soll „aufgrund von Hygienebestimmungen in Beichtzimmern und nicht im Beichtstuhl stattfinden und das mit angemessenem Abstand". Die Absage von sämtlichen Veranstaltungen und pfarrlichen Angeboten gilt vorerst bis 3. April und ist unabhängig von der jeweiligen Teilnehmerzahl. Das reicht von Jugend- und Seniorenaktivitäten bis zu Chorproben und gilt auch für Veranstaltungen der Katholischen Aktion, des Katholischen Bildungswerkes und der Katholischen Bildungshäuser (Tagungshaus Wörgl, Bildungszentrum Borromäum, Bildungshaus St. Virgil). Nichts ab sofort mit Fastensuppenessen, auch die Haussammlung der Caritas pausiert. Pfarrbibliotheken bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Aktuelle Hinweise auf Gottesdienst- und Gebetsangebote in den Medien (Fernsehen, Radio, Livestream via Internet) gibt es auf www.kirchen.net/corona Bilder: dpk-krie