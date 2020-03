Die Onleihe ist jetzt gratis für alle

STICH-WORT 24/03/20 So, wie es die Maus im Miosong Parmesanclub tut, geht's ja nicht mehr: einfach einen Stapel Bücher in der nächsten Bibliothek holen. Die gute Nachricht: Das gesamte digitale Angebot der Salzburger Bibliotheken, die sogenannte Onleihe, ist bis Ende Mai 2020 für alle Salzburgerinnen und Salzburger kostenlos zugänglich. 20.000 Bücher und Zeitschriften liegen virtuell bereit. Die Onleihe bietet ein umfangreiches Medienangebot für unterschiedliche Alters- und Interessengruppen. Bücher, Hörbücher, Filme und Zeitungen können ganz einfach auf Tablet, Smartphone oder eBook-Reader heruntergeladen werden. Groß ist die Auswahl auch für Kinder und Jugendliche, nicht nur Lesestoff, sondern auch ein hochwertiges Angebot zum Anhören und Anschauen bis hin zu Unterlagen fürs Lernen daheim. „Machen Sie auch die älteren Menschen in ihrer Umgebung telefonisch oder via Chat auf dieses Angebot aufmerksam", empfiehlt die für öffentlichen Bibliotheken zuständige Landesrätin Andrea Klambauer. „Viele benutzen bereits ein Tablet und haben mit diesem Angebot eine sehr abwechslungsreiche Beschäftigung in diesen Wochen daheim. Normalerweise erfolgt eine Anmeldung für die Nutzung der Onleihe in der Bibliothek der jeweiligen Region. Dies wurde aber für die derzeitige Situation angepasst: Auf der Internet-Seite der Salzburger Bibliotheken gibt es jetzt das Icon Onleihe für alle, darunter steht (etwas klein geraten) Weitere Infos und Anleitungen. Der Link am Ende dieses Beitrags führt direkt zum Ziel – dem auszufüllenden Online-Formular. Nach der Freischaltung erhält man eine E-Mail mit den persönlichen Zugangsdaten. (Landeskorrespondenz/dpk) Das Online-Anmeldeformular – www.leseland.salzburg.at Illustrationen von Helga Bansch, aus dem Mio Song und Miosong Parmesanclub, Werbungen für die Initiative Buchstart des Österreichischen Bibliothekswerks