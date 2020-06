Wie soll der Bücherbus heißen?

STICH-WORT 19/06/20 „Eule wäre gut, gilt doch die Eule als Symbol der Weisheit!" Diesen Namen will ein Social Media-Nutzer dem neuen Bücherbus der Stadtbibliothek geben. Eine andere Salzburgerin: „Barney der Bücherbus. Oder Herbert, das passt immer." Na ja. Von Reinhard Kriechbaum Lesewagen ist ein sachlicher Vorschlag, der wenigstens jene Leute ansprechen müsste, die sich für die Reinhaltung der deutschen Sprache stark machen. Die sähen nämlich gewiss rot bei einem anderen via Social media geäußerten Vorschlag: Letters on Tour. Ab kommendem Montag (22.6.) ist der Bücherbus der Stadtbibliothek jedenfalls wieder an vier Tagen in der Woche in allen Stadtteilen Salzburgs unterwegs. Und weil's ein neuer Bus ist, soll er auch einen Namen bekommen. Das sollte ziemlich schnell gehen, denn „am Montag gegen 13.45 Uhr erfolgt die feierliche Namensgebung durch Bürgermeister Harald Preuner und Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger auf dem Residenzplatz", meldet das städtische InfoZ genau drei Tage und drei Stunden vor der „Taufe". Der neue Bus ist unlängst aus Finnland in Salzburg eingetroffen. „Die technische Abnahme ist erfolgt, alle Medien sind vom alten in den neuen Bus umgeräumt", heißt es in der Presseaussendung. Im Bücherbus gibt es Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, CDs, MCs, Videos, DVDs, MOBI-Sticks, Tonies und sogar Gesellschafts- und Brettspiele. Wer mit dem begriff „Tonies" nichts anfangen kann (der Schreiber dieser Zeilen, schon ein älteres Semester, hat danach erst googeln müssen): Es sind Spiel-/Hörfiguren, die auf einen Lautsprecherwürfel gesetzt werden. Elektronik-Spielzeug schon für Dreijährige. Eigentlich kontraproduktiv in einem Bücherbus? Auf einen solch abstrusen Gedanken kann wahrscheinlich nur ein Oldie wie unsereiner kommen. Ideen für Bücherbus-Namen kann man via Facebook einbringen. Der Bücherbus fährt an vier Tagen in der Woche Haltestellen in verschiedenen Stadtteilen an – buch.stadt-salzburg.at Bilder: Aus einem Tonies-Imagefilm (1); Stadt Salzburg/Alexander Killer (1)