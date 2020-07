Die Fleißigsten und die Gefragtesten

STICH-WORT 23/07/20 Das kommt eigentlich unerwartet: Geht's um die Statistik, bringt es Herbert von Karajan in der Runde der Festspielkünstler gar nicht aufs Stockerl. Anlässlich des Hundert-Jahre-Jubiläums und der Landesausstellung einige Streiflichter aus der Festspiel-Statistik. Waren es zu Beginn der Salzburger Festspiele im Jahr 1920 noch sechs Vorstellungen, ist das Programm mittlerweile auf 191 Vorstellungen angewachsen (Stand 2019), die 270.584 Besucher mit Kulturgenuss verwöhnen. Die meisten Vorstellungen fanden 2012 statt: Insgesamt 249 standen damals auf dem Programm. Zu den Top Künstlerinnen zählen:

1. Christa Ludwig (183 Vorstellungen in 34 Jahren)

2. Helene Thimig (258 Vorstellungen in 30 Jahren)

3. Sonja Sutter (190 Vorstellungen in 23 Jahren) Bei den Herren stehen an der Spitze:

1. Riccardo Muti (270 Vorstellungen in 49 Jahren)

2. Bernhard Paumgartner (340 Vorstellungen in 41 Jahren)

3. Claudio Abbado (97 Vorstellungen in 39 Jahren) Zu den meist gespielten Opern zählen „Le nozze di Figaro“ (54 Saisonen), „Così fan tutte“ (45 Saisonen bzw. 46 mit der Saison 2020) und „Don Giovanni“ (43 Saisonen). In der Kategorie Schauspiel/Drama führen Hugo von Hofmannstahls „Jedermann“ (88 Saisonen bzw. 89 mit der Saison 2020), Johann Wolfgang von Goethes „Faust I“ (10 Saisonen) und William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ (8 Saisonen). Zu den Top Komponisten in der Kategorie Oper rechnen Mozart (291 Einstudierungen), Richard Strauss (57 Einstudierungen) und Giuseppe Verdi (53 Einstudierungen). Bei den Konzerten ist Mozart schier übermächtig. Sein Name taucht in 1346 Konzertprogrammen auf, das ist beinah das Vierfache des zweitplatzierten Ludwig von Beethoven (357 Konzertprogramme). Dann kommt, eigentlich erstaunlich, keiner der „Romantiker", sondern Joseph Haydn (298 Konzertprogramme). In der Kategorie Schauspiel/Drama führen Werke von Hugo von Hofmannsthal (102 Einstudierungen), William Shakespeare (32 Einstudierungen) und Johann Wolfgang von Goethe (27 Einstudierungen). Zu den meist gehörten Ensembles zählen:

1. Wiener Philharmoniker/Orchester der Wiener Staatsoper (3122 Termine in 97 Jahren)

2. Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor (2471 Termine in 95 Jahren)

3. Mozarteumorchester Salzburg (1670 Termine in 93 Jahren) (Salzburg Museum/dpk-krie) Bilder: SF / Wildbild (1); / Marco Borrelli (1) Weiter >