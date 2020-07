Draußen und doch live dabei

f Share Tweet STICH-WORT 27/07/20 Zutritt zum Kapitelplatz gibt es heuer nur nach Anmeldung. Highlights der Siemens Fest>Spiel>Nächte sind die Live-Übertragungen der Opern Elektra am 1. August und Così fan tutte am 2. August. Vier mal übertragen wird der aktuelle Jedermann mit Tobias Moretti und der neuen Buhlschaft Caroline Peters. Ebenfalls on screen - Anna Netrebo. Eine Million Besucherinnen und Besucher lockten die Siemens Fest>Spiel>Nächte seit 2002. Die Übertragung historischer und aktueller Festspiel-Prodktionen auf den Kapitelplatz steigt auch heuer, „wenn auch unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen“, melden die Salzburger Festspiele. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist der Zutritt nur mit Platzkarte nach Anmeldung möglich, wie immer bei freiem Eintritt aber mit begrenzter Besucherzahl. Ohne personalisierte Karte könne dieses Jahr aufgrund der Corona-Verordnungen kein Eintritt gewährt werden, betonen die Verantwortlichen. Mit Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutzpflicht auf dem Veranstaltungsgelände und der begrenzten Zuschaueranzahl von 572 Personen werde den Besuchern „ein sicheres Kulturvergnügen“ ermöglicht. Von 1. bis 30. August werden aktuelle und historische Festspielproduktionen auf einer „tageslichttauglichen LED-Leinwand gezeigt“. Neu sei ein „ausgeklügeltes Soundsystem mit Raumsimulation“. Insgesamt werden bei den Siemens Fest>Spiel>Nächten heuer acht Produktionen aus dem aktuellen Festspielprogramm übertragen, zwei davon live: „Highlights sind die beiden Liveübertragungen der Opern Elektra am 1. August sowie Così fan tutte am 2. August jeweils um 17 Uhr direkt aus den Festspielhäusern.“ Weiters auf dem Programm stehen „ Produktionen aus den Jahren 2000, 2004 und 2010“, darunter Verdis Aida, Orphée aux enfers von Jacques Offenbach, eine Zauberflöte sowie das diesjährige Konzert von Anna Netrebko. Der „prächtigen Festspielvergangenheit“ werde mit Karajans Don Giovanni aus 1987 gedacht. Gleich viermal übertragen wird der aktuelle Jedermann mit Tobias Moretti und der neuen Buhlschaft Caroline Peters. Gemeinsam veranstaltet wird das Public Viewing von den Salzburger Festspielen, Siemens Österreich, Unitel und ORF Salzburg. (SF/dpk-klaba) Siemens Fest>Spiel>Nächte - Platzkarten sind ab sofort online verfügbar unter tickets.orf.at - zwei Premierenkarten für den Jedermann zu gewinnen gibt es unter www.siemens.at Bild: Siemens Fest>Spiel>Nächte Weiter >