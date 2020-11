Lasst uns vor dem Laptop tanzen!

STICH-WORT 11/11/20 Zum Lachen gibt's im Moment ja nicht wirklich etwas, auch wenn (theoretisch) gerade heute, am 11.11., der Fasching begänne. Aber tanzen, das geht. Das SEAD lädt Salzburgerinnen und Salzburger ins Online-Tanzstudio. Auch die SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance ist von den letzten Verschärfungen der Covid19-Bestimmungen betroffen. Das Kursprogramm in Schallmoos muss pausieren, doch man weicht in den virtuellen Raum aus. Drei Mal die Woche, am Dienstag, Mittwoch um Donnerstag jeweils um 18.30 Uhr, finden Online-Kurse statt. Heute Mittwoch (11.11.) ist beispielsweise Afro Fusion mit Débora angesagt, morgen Pilates mit Clara Lou. Jede Woche ändert sich das Programm ein wenig, und die Animatorinnen wechseln auch. Grundsätzlich kann man kostenlos mitmachen, Spenden werden erwartet. Wie es geht? Nicht nur Freude an bewegung, auch eine gewisse Vertrautheit mit den neuen Medien muss man mitbringen, aber diese darf man bei der Zielgruppe sowieso voraussetzen. „Installiert als erstes die App GoToMeeting auf eurem Smartphone oder Tablet, sucht euch dann einen Kurs aus und klickt vor Stundenbeginn den Link des Tages an, dann öffnet sich automatisch der Online Kursraum. Dort könnt ihr auf eure*n Lehrer*in warten und bekommt weitere Anweisungen. Wenn ihr dann zuhause gleich weitertanzen wollt: Auf unserem Spotify-Account findet ihr die passenden Playlists dazu!" Vorerst sind Termine für drei Wochen, bis 26. November angekündigt. Sollten die Bestimmungen verlängert werden oder sich weiter verschärfen, werde auch das Angebot verlängert, kündigt SEAT an. Der Online-Kursraum des SEAD – booking.sead.at/online-kurse

Die Playlists auf Spotify – open.spotify.com Bild: SEAD / Chris Rogl