STICH-WORT 20/12/20 Bevor es wieder endgültig dumpa wird, ist's hoch an der Zeit, sich nach dem passenden Lied umzuschauen. Also: „Es wird scho glei dumpa, es wird scho glei N å cht." Die Melodie haben eh viele Leute im Ohr, aber wie geht der Text weiter? „Vergiß hiaz, o Kinderl, dein Kummer, dei Load" – so geht die zweite Strophe los, und die passt gut zu einem der Plakate, mit dem uns Vater Staat zum Durchhalten im Lockdown ermuntern will. Da hängt ein Bub aud dem Sofa herum und klagt: „Sogar Mathe fehlt mir..." Aber Kopf hoch, in der dritten Strophe von „Es wird scho glei dumpa" wird uns immerhin Licht am Ende des Tunnels versprochen: „Åft wird a mei Schlaferl a sorgenlos sein." Seit vielen Jahren öffnet das Salzburger Volksliedswerk eine Weihnachtslieder-Fundgrube für vergessene Lieder oder nur bruchstückhaft im Gedächtnis erhaltene Texte. Logischerweise geht das heuer nicht. Schon gar nicht geht das gemeinschaftliche Singen im Romanischen Keller am Waagplatz. Mit Singen wird derzeit ja nicht gemeinschaftliche Seelenwerwärmung, sonder eiskalte Aerosolverbreitung assoziiert. Der Not gehorchend ist das Volksliedwek ins Freie ausgewichen: Von sechs Weihnachtsliederbäumen kann man Notenblätter pflücken. Das Kopiergerät wird öfters mal in Betrieb genommen. „Wir haben über die Bäume als Liedspender bereits siebenhundert Notenblätter verteilen können", sagt Elisabeth Radauer vom Salzburger Volksliedwerk (im Bild beim Nachladen). Auf den folgenden Plätzen sind die Weihnachtslieder-Bäume in der Stadt Salzburg zu finden: Kajetanerplatz, Mozartplatz (bei der Mozartstatue), Residenzplatz (Eingang DomQuartier), Alter Markt (Ecke Café Tomaselli), Max-Reinhardt-Platz (Wilder Mann Brunnen), Haus der Volkskulturen (Nonntal). Gute Gelegenheit, beim Lieder-Einsammeln die Advent-Stadt Salzburg einmal von ihrer raren menschenarmen, also wirklich stillen Seite schätzen zu lernen. Die „Stille Nacht" dort ausgiebig auszukosten geht eigentlich nicht, es herrscht ja Ausgangssperre ab 20 Uhr. Wenn die Lieder später am Abend plötzlich ausgehehn sollten: Auf der Webseite des Salzburger Volksliedwerks kann man die Noten und Texte herunterladen und bei den Hörproben gleich mitsingen. (dpk-krie) www.salzburgervolksliedwerk.at Bild: Land Salzburg / Neumayr – Leopold