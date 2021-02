Du bist uns ned wuascht!

STICH-WORT 26/02/21 Die Stadt Salzburg führt eine Jugendumfrage durch. Es gilt, Fragen zum Gemütszustand und zur persönlichen Belastung durch die Corona-Situation zu beantworten. Die jungen Leute werden auch dazu aufgefordert, Wünsche und konkreten Anliegen an die Stadt zu richten. Teilnehmen können Jugendliche von 12 bis 25 Jahren, und zwar ab sofort. Durchgeführt wird die Studie mit Hilfe von Expertinnen und Experten des Instituts für Grundlagenforschung (IGF), die die Ergebnisse auch auswerten. Die Ergebnisse werden voraussichtlich nach Ostern ausgewertet und vorgestellt. Die besten Vorschläge aus der Studie werden anschließend auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Als kleinen Anreiz zur Teilnahme werden unter allen Teilnehmenden Preise (Bluetooth-Kopfhörer, Freibad-Eintrittskarten, ein Tablet und Goodie-Bags) verlost. „Als Stadt haben wir die Verantwortung genauer hinzusehen und etwas zu ändern" so Sozialstadträtin Anja Hagenauer und der Jugendbeauftragte der Stadt, Paul Laireiter. „Diese Umfrage ist ein erster Schritt in Richtung Normalität, denn sie klärt die Ausgangslage und gibt die Richtung vor, in die wir uns bewegen müssen. Dann wissen wir besser, wo wir ansetzen können." Im Jahr 2006 hat der erste Jugendkongress in Salzburg stattgefunden. Bei zahlreichen Projekten, wie zum Beispiel der Almwelle oder dem Salzbeach, konnten Jugendliche seither ihre Meinungen und Vorstellungen einbringen. (InfoZ) Der Link zur Umfrage Bild: Stadt Salzburg / Plakat Jugendstudie